Her hafta pazartesi akşamları izleyicisi ile buluşan Tozluyaka dizisinin bu akşam FOX TV yayın akışına göre tekrar bölümüyle ekranlara geleceği belirtildi. Dizinin izleyicileri Tozluyaka dizisi yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki Tozluyaka dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Tozluyaka bu akşam neden yok? İşte detaylar...