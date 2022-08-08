TOZLUYAKA 6. BÖLÜM ÖZETİ



Berk ve Ali’yi bir araya getiren kişi hala gizemini korurken gençler arasında da buzlar erimeye yüz tutmuştur. Kavga ile başlayan ilişkileri artık yön değiştirir. Kenan ve Önder’in iş birliğiyle herkesin birbirine maruz kalacağı bir ödev verilir. Her öğrenci mecburi de olsa bu ödevi yapacaktır. Şimdiki yolculuk aslında ilk defa tanışma şansı sağlar hepsine.



Tüm bunlar olurken konser gecesine dair hiç görülmemiş bir görüntü çıkar ortaya. Yoksa katil hep gözlerinin önünde miydi?