22 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Toyota ve Honda potansiyel hava yastığı arızası nedeniyle toplamda 6.1 milyon aracı geri çağırıyor. Honda 1996-2003 yılları arasında üretilen 2.7 milyon Honda ve Acura aracı geri çağırıyor. Bu araçların 2.4 milyonu ABD'de 300 bin Kanada'da satılmış durumda. Diğer ülkelerdeki araç sayısı ile ilgili ise şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Toyota 2011-2019 model Corolla, 2011-2013 model Matrix, 2012-2018 model Avalon ve 2013-2018 model Avalon Hibrit modellerinden 3.4 milyon aracı geri çağırıyor. Bu araçlardan 2.9 milyonu ABD'de bulunuyor. ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi(NHTSA) Nisan ayında yaptığı açıklamada Toyota marka araçlarda yer alan hatanın toplamda 12.3 milyon araçta bulunma ihtimalinin olduğunu söyledi.
İKİ KAZA OLDU
Bu araçlar arasında 2010-2019 yılları arasında üretilen Fiat Chrysler, Honda, Hyundai, Kia ve Mitsubishi modelleri yer alıyor. NHTSA'dan yapılan açıklamada, "Toyota araçların yer aldığı ve hava yastığının açılmamasına elektrik geriliminin fazla yükselmesinin neden olduğunun tahmin edildiği" biri ölümlü, cepheden hasar alınan iki kaza tespit edildiği belirtildi. İki kazada da yeni Corolla modellerinin yer aldığı ifade edildi.
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