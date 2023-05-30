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Haberler Otomobil

Toyota ve Daimler'den Japonya'da işbirliği

Ticari araç üreticileri Daimler Truck ve Toyota Motor'un, Japonya'daki kamyon birimlerinin operasyonlarını birleştirmek için mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi

Giriş: 30.05.2023 - 15:34 | Güncelleme: ABONE OL
Toyota ve Daimler'den Japonya'da işbirliği
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Daimler Truck ve Toyota Motor tarafından yapılan ortak açıklamada, bağlayıcı olmayan anlaşma kapsamında, Daimler'e ait Mitsubishi Fuso Truck/Bus Corp ve Toyota'nın yan kuruluşu Hino Motors Ltd'nin bir "holding şirketi" altında birleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketlerin, dünyadaki dönüşümün temel bir gücü olmaya devam etmek için çevre dostu araçların kullanımını teşvik etmeyi ve dünyanın sosyal sistemlerinde hareketliliğin değerini artırmayı amaçladığı kaydedildi.

Daimler Truck ve Toyota'nın oluşturulacak "holding şirketinde" eşit yatırım yapacağı belirtilen açıklamada, yeni şirketin rekabet gücünü desteklemek için hidrojen ve bağlanabilirlik teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapacağı bildirildi.

Bu arada, 2024'ün ilk çeyreğinde kesin bir anlaşmanın imzalanması ve birleşmenin gelecek yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu "holding şirketinin", Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmesi de öngörülüyor.

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