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        Haberler Ekonomi Otomobil Toyota'nın yeni ticari modelleri satışa sunuldu - Otomobil Haberleri

        Toyota'nın yeni ticari modelleri satışa sunuldu

        Toyota, yeni hafif ticari araçlarını Türkiye'ye getirdi. Bu kapsamda, orta ölçekli van segmentinde yer alan yolcu taşımaya yönelik Proace Verso ile birlikte yük taşıma versiyonu Proace Cargo satışa sunuldu. Buna ek olarak Mayıs ayından itibaren ürün gamına eklenecek Proace MAX büyük boy van segmentinde markayı temsilcil edecek. Önümüzdeki dönemde satışa sunulacak Proace MAX Kamyonet ise markanın kamyonet segmentindeki temsilcisi olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 10:11 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:11
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        Japon markadan 'ticari' atak
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        Japon otomotiv üreticisi Toyota, kompakt van segmentinde yer alan Proace City ve Proace City Cargo modellerinin ardından 9 kişilik yolcu taşıma odaklı Proace Verso ve aynı boyutlarda yük taşıma amaçlı tercih edilecek Proace Cargo modellerini de Türkiye’de satışa sundu.

        Toyota Professional hafif ticari araç ailesinin yeni tasarım dilini taşıyan Proace Verso ve Proace Cargo, trapezoid formundaki alt ön panjur ile Toyota’nın ticari araç ailesinin tasarımını paylaşıyor.

        Verilen bilgiye göre, Proace Verso, 9 koltuklu araçlara özel binek araç sınıflandırmasına sahip. 1 milyon 890 bin TL’den başlayan lansman özel fiyatlarla sunulan Proace Verso, yüzde 15 ÖTV dilimine giriyor.

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        Passion ve Passion X-Pack olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulan Proace Verso, standart olarak LED farlar ve LED gündüz farları ve 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar gibi dış donanımlara sahip. Sağda ve solda yer alan sürgü kapılar ise araca erişimi kolaylaştırıyor.

        Ön ve arka park sensörlerine sahip Proace Verso'da, aynı zamanda 180 derece açıya sahip Geri Görüş Kamerası, farklı sürüş modlarına sahip Toyota Traction Select de yer alıyor. Ayrıca Yokuş Kalkış ve İniş Sistemi (HAC), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Aktif Şerit Takip Sistemi (LKA), Fren Destekli Aktif Ön Çarpışma Uyarıcısı gibi gelişmiş güvenlik sistemleri bulunuyor.

        2 LİTRE DİZEL MOTOR İLE GELDİ

        2.0 L 180 HP dizel motora sahip araçta, 8 ileri otomatik şanzıman görev yapıyor. 5331 mm uzunluğa, 1924 mm genişliğe, 1910 mm yüksekliğe ve 3275 mm aks aralığına sahip olan model, tüm koltuklar kullanımdayken 1384 litrelik, 3'üncü sıra koltuklar katlanmışken 2400 litrelik ve 2'inci sıra koltuklar da katlanmışken yaklaşık 3300 litrelik bir yükleme hacmi sunuyor.

        Yeni Proace Cargo ise, 3 Euro palet taşıyacak şekilde 6 bin 600 litrelik hacmiyle ve 1360 kg sürücü hariç istiap haddi ile dikkat çekiyor.

        Yapılan açıklamaya göre, orta boy van segmentinde yer alan Proace Verso lansmana özel 1 milyon 890 bin TL’den ve Proace Cargo lansmana özel 1 milyon 390 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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