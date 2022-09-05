Elektrikli otomobil geliştirme çalışmalarına tam gaz devam eden üreticilerden Toyota'dan dikkat çeken bir adım geldi.

Japon üretici, içten yanmalı motor ürettiği tesislerini batarya üretimine uygun şekilde dönüştüreceğini duyurdu.

Toyota'nın toplamda 5.6 milyar dolar harcayacağı bu adım ile batarya üretim kapasitesini artırmak istediği belirtiliyor.

Şirketin Japonya'daki genel merkezine yakın Shimoyama ve Myochi fabrikaları ilk etapta dönüştürülecek tesisler olarak açıklandı.

Toyota, atılacak adım ile batarya üretim kapasitesinde ek 46 gigawatt saatlik artış elde edeceğini bildirdi.

Japon şirket, 2030 yılına kadar dünya çapında yıllık 3.5 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor.