28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japon araba üreticisi Toyota, gelecek dört yıl içinde Endonezya´daki elektrikli araba üretimi çalışmalarına 2 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı. Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, 2019´dan 2023´e kadar yatırımlarını 28.3 trilyon rupiye karşılık gelen 2 milyar dolara çıkarmak için çalışacaklarını söyledi ve ekledi: "Endonezya hükümetinin mevcut elektrikli araba üretimi geliştirme haritasıyla Toyota Endonezya´yı girişim değeri açısından ana yatırım yeri olarak değerlendiriyor."
Yapılacak yatırım, Osaka´da Japonya ve Endonezya endüstri bakanları ve Toyota´nın katılacağı G-Z0 Zirvesi´nde açıklandı. Zirve´de iki ülkenin temsilcileri otomobil, elektronik, kimya, tekstil ile gıda ve içecek sektörlerini kapsayan bir ortaklık anlaşması imzaladı.
2025'TE YARISI ELEKTRİKLİ OLACAK
Toyota geçtiğimiz haftalarda 2025 yılında küresel satışlarının yarısının elektrikli araçlardan gelmesini beklediğini açıkladı. Bölgesinin en büyük ekonomilerinden olan Endonezya dünyanın en büyük lateritik nikel rezervlerinin birisinin üzerinde oturuyor. Lateritik nikel, elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pillerinden yapımında kullanılıyor. Bu sebeple Endonezya hükümeti hammaddedeki bu avantajı yatırıma çevirmek için son yıllarda büyük çaba sarfediyor. Hükümet, elektrikli araçlara talebin artmasıyla Çin'den sonra bölgedeki en büyük ikinci otomotiv üreticisi olmayı hedefliyor.
Bu kapsamda 2019 başında elektrikli araç pil üreticilerine vergi indirimi öngören yeni planını kamuoyuyla paylaştı. Aralık ayında Hyundai, 880 milyon dolarlık bir yatırımın parçası olarak Endonezya'da elektrikli araç üretimi yapacağını duyurdu. Geçen yılın haziran ayında ise Mitsubishi, ülkede elektrikli araç üretimi yapmak için koşulları incelemeye başladığını açıkladı.
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