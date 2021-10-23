Toyota, 2030 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde otomotiv bataryaları için yaklaşık 3.4 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Bu yatırımla birlikte bataryalı elektrikli araçlar dahil olmak üzere otomotiv bataryalarını geliştirmek ve yerelleştirmek hedefleniyor. Yeni yatırımın, Japon markanın geçtiğimiz ay açıkladığı 13.5 milyar dolarlık global batarya geliştirme ve üretim planının bir parçası olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Toyota Motor Kuzey Amerika batarya üretiminin yerelleştirmesini desteklemek adına yeni bir şirket oluşturulacağını ve ABD'de Toyota Tsusho ile birlikte bir otomotiv batarya tesisi kuracağını duyurdu. Tesisin 2025 yılında üretime başlaması planlanıyor. Batarya fabrikasıyla birlikte Amerika’da bin 750 yeni iş imkanı yaratılacağı da verilen bilgiler arasında.

Yapılan açıklamaya göre, yeni şirketin faaliyetlerinin bir kısmı, Toyota'nın yerel tedarik zincirini ve lityum-iyon otomotiv bataryalarıyla ilgili üretim bilgilerini daha da genişletmesine katkı sağlamayı içerecek. Bu girişim öncelikle hibrit araçlar için batarya üretmeye odaklanacak.