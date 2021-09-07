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Haberler Otomobil

Toyota'dan 13.5 milyar dolarlık batarya planı

Elektrikli otomobil yarışı çip krizine rağmen tam gaz devam ederken, Japon üretici Toyota'dan dikkat çeken bir haber geldi. Buna göre, Toyota'nın elektrikli araç rekabetinde öne geçmek için batarya üretim çalışmalarına ağırlık verdiği ve 2030 yılına kadar batarya teknolojisi ve batarya tedarik sistemine 13.5 milyar dolar yatırım yapacağı açıklandı

07.09.2021 - 16:14 | Güncelleme: ABONE OL
Toyota'dan 13.5 milyar dolarlık batarya planı
Reuters

Japon otomotiv üreticisi Toyota, elektrikli otomobil yatırımlarını hızlandırdı. Yapılan açıklamaya göre, Japon şirket 2030 yılına kadar batarya geliştirme çalışmalarına ve batarya tedarik sistemine 13.5 milyar dolar yatırım yapacak.

Hibrit otomobilleri ile pazarda 20 yıldan fazladır elektrikli araçları ile boy gösteren Toyota'nın, yapacağı yatırımlar ile tam elektrikli otomobil rekabetinde rakiplerinin önüne geçmek istediği kaydedildi.

Toyota, kullanılan malzemeler ve hücrelerin yapılandırılma şekli üzerinde çalışarak pillerinin maliyetini yüzde 30 ve daha üzeri oranda düşürmeyi hedefliyor.

Japon üreticinin Baş Teknoloji Sorumlusu Masahiko Maeda, konuya ilişkin olarak, "Araç için kilometre başına kullanılan elektrik miktarının bir göstergesi olan güç tüketimini de, 'bZ4X' ile başlayarak yüzde 30 oranında iyileştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Maeda, Toyota'nın 2020'lerin ortalarında katı hal (solid state) batarya üreteceğini de aktardı. Japon üreticinin önümüzdeki yıllarda Prius gibi hibrit elektrikli araçlarında da katı hal pilleri kullanması bekleniyor.

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