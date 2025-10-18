Habertürk
        Toyota Boshoku Türkiye'ye küresel kalite ödülü - Otomobil Haberleri

        Toyota Boshoku Türkiye'ye küresel kalite ödülü

        Otomotiv koltuk ve iç döşeme parçaları alanında faaliyet gösteren Toyota Boshoku Türkiye (TBT), EFQM (European Foundation for Quality Management – Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) tarafından verilen EFQM Küresel Ödülü'ne layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 09:32 Güncelleme: 18.10.2025 - 09:32
        Toyota Boshoku'ya küresel kalite ödülü
        Kurumsal mükemmellik alanında dünyanın en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen EFQM Küresel Ödülleri’nde bu yılın en yüksek puanını elde eden Toyota Boshouku Türkiye, 7 Diamond derecesinin sahibi oldu.

        EFQM Küresel Ödülü; stratejilerini etkin biçimde hayata geçirerek sürekli iyileştirme konusunda üstün sonuçlar elde eden kurumlara veriliyor.

        Toyota Boshoku Türkiye (TBT), dünya genelinde birçok kamu kuruluşu, özel sektör firması ve sivil toplum örgütünün dahil olduğu kapsamlı değerlendirme sürecini tamamlayarak 1000 puan üzerinden 750 puan ile 7 Diamond seviyesine ulaştı.

        Çoğunluğu Avrupa’da yer alan 50 binin üzerinde şirket tarafından benimsenen EFQM Modeli kapsamında yürütülen değerlendirme süreci, bağımsız uluslararası bir jüri tarafından gerçekleştiriliyor.

        Bu yıl 16 Ekim 2025’te İspanya’da düzenlenen törende sahiplerini bulan EFQM Küresel Ödülleri’nde dünya genelinde yaklaşık 70 kuruluş değerlendirmeye katıldı ve 14 kuruluş finale kaldı.

        Toyota Boshoku Türkiye Başkanı Hakan Konak, törende yaptığı konuşmada, "2019 yılında başladığımız bu mükemmellik yolculuğunda, EFQM Küresel Ödülü ile başarılarımızın uluslararası düzeyde tescillenmiş olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Kaliteye ve sürdürülebilir başarıya olan bağlılığımız, yalnızca iş sonuçlarımızda değil; topluma ve çevreye katkılarımızda da kendini gösteriyor. Operasyonel mükemmelliği önceliklendiren bir şirket olarak EFQM’in stratejik, paydaş odaklı ve bütüncül yönetim modeli; verimli, duyarlı ve sürdürülebilir yönetim anlayışımızın temelini oluşturuyor" dedi.

        Yapılan açıklamaya göre, Toyota Boshoku Türkiye’nin strateji yönetimi, kurum kültürü, üretimde mükemmellik ve topluma katkı alanlarındaki sistem ve uygulamaları da EFQM tarafından 'İyi Uygulamalar' olarak kabul edildi.

