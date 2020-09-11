Japon otomotiv üreticisi Toyota, yeni bir yatırım fonu oluşturduğunu bildirdi. Şirketin Ar-Ge departmanı tarafından kullanılacak fonun büyüklüğü 800 milyon dolar olarak açıklandı.

Woven Capital adı verilen fonun, otonom sürüş teknolojileri, akıllı şehirler, yeni nesil bağlantılı otomobiller alanında çalışan şirketlere yatırım yapacağı belirtildi.

Toyota, 2020'nin başında Woven City adını verdiği bir prototip şehir projesi tanıtmıştı. Japonya'daki Fuji dağının yakınlarındaki kentte, geleceğin teknolojilerinin test edilmesi planlanıyor.

Yapay kentin, otonom araçlar ve hidrojen yakıtlı otomobiller için gerçek koşullarda test imkanı sağlayacağı belirtilmişti.