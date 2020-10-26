Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerTelevizyon

Tövbeler olsun 11. bölümde neler oldu? Tövbeler Olsun 12. bölüm fragmanı izle

Tövbeler Olsun 12. bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 ekranlarının dün gece izleyiciyle buluşan dizisi Tövbeler Olsun 11. bölümde neler oldu? Merakla beklenen Tövbeler Olsun 12. bölüm her pazar olduğu gibi 1 Kasım Pazar günü yayınlanacak. Tövbeler olsun yeni bölüm fragmanı izle...

26.10.2020 - 09:50 | Güncelleme: ABONE OL
Tövbeler olsun 11. bölümde neler oldu? Tövbeler Olsun 12. bölüm fragmanı izle

Başrollerini Erkan Can, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin oynadığı Tövbeler olsun 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Namzet ve Osman kendilerini yönetmen koltuğunda bulduğu Tövbeler olsun 12. bölümde neler oldu? TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı izle...

TÖVBELER OLSUN 12. BÖLÜM FRAGMANI

https://twitter.com/TovbelerOlsun_/status/1320474596055912453?s=20

TÖVBELER OLSUN 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazmiye’nin Anıl’a olan aşkını öğrenen Buğra hem şaşkın hem de öfkelidir. Anıl’ı daha yakından tanımak için Ertan’la iş birliği içine girer. Öte yandan Neşe, yaptığı planlarla Hülya’yı zor durumlara sokan Latife’ye bir ders vermeye karar verir. Bu defa Neşe’nin de yardımıyla Hülya zor duruma düşmekten kurtulur. Namzet’i ise yepyeni bir sınav beklemektedir. Fakat bu defa helallik alması gereken tek kişi Namzet olmayacaktır. Geçmişte yapılan kötü bir şaka yüzünden kariyeri biten Ferit ve Hüseyin’e karşı bu defa Osman’da sorumludur. Namzet ve Osman, helallik almak için güçlerini birleştirecektir. Nazmiye ise Horanta Holding’in reklam filmi için planlar yapmaktadır. Olayların sürpriz bir şekilde gelişmesiyle Namzet ve Osman kendilerini yönetmen koltuğunda bulur.
Buğra, Anıl’a karşı nasıl planlar peşindedir? Neşe’nin oyununa gelen Latife’nin yaşadığı şok nedir? Güçlerini birleştiren Osman ve Namzet geçmişteki hatayı nasıl telafi edeceklerdir?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Zor günleri atlattı! Çocuk sorusuna ise...
Zor günleri atlattı! Çocuk sorusuna ise...
İşte uzun süre maske kullanmanın sonucu
İşte uzun süre maske kullanmanın sonucu
Çin'den gelen aşıyı gönüllü yaptıran profesörden açıklama
Çin'den gelen aşıyı gönüllü yaptıran profesörden açıklama
9,7 milyonluk villası satışa çıktı
9,7 milyonluk villası satışa çıktı
Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en popüler lezzeti!
Ne döner ne de kebap! İşte Türkiye'nin en popüler lezzeti!
HES kodu nasıl alınır?
HES kodu nasıl alınır?
Parti düzenlenen kafe mühürlendi
Parti düzenlenen kafe mühürlendi
Yüz yüze okullar ne zaman açılacak?
Yüz yüze okullar ne zaman açılacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X