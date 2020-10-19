Tövbeler Olsun dizisinin 10. son bölümünde; Hülya ve Latife'nin ateşkes anlaşması çok da uzun sürmez. Latife, Hülya'yı zor durumda bırakmak için yeni planlar yapmaktadır.

TÖVBELER OLSUN 11. BÖLÜM FRAGMANI

Bu planlar ise Namzet’ in başına yine olmadık işler açacaktır. Bu sefer helallik alması, Osman'ın da inadıyla kolay olmayacaktır.



Anıl'a olan aşkını saklamakta güçlük çeken Nazmiye ise zor zamanlar geçirmektedir. Babasına yardımcı olmaya çalışırken başını belaya sokan Sinan ve Kazım'ın imdadına ise Osman yetişecektir.

Nazmiye'nin Anıl'a olan aşkını öğrenen isim kim? Namzet, Bahri'den helallik alabilecek mi? Latife'nin oyununa gelen Hülya'yı bekleyen kötü sürpriz ne? Osman'dan kız istemeye giden Namzet ve Latife, Osman'ın inadını kırabilecek mi?