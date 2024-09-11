Tour of İstanbul: Şehrin hem uzağında hem de içinde - Diğer Haberleri

Tour of İstanbul: Şehrin hem uzağında hem de içinde - Diğer Haberleri

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İstanbul ikinci defa 4 etaplı bir bisiklet yarışına sahne olacak.

Geçen yıl ilki 2.2 seviyesinde düzenlenen Tour Of İstanbul, bu yıl bir üst statüde yani 2.1 seviyesinde koşulacak. Turun sınıf atladığı anlamına gelen bu gelişme ile birlikte daha büyük takımlar da İstanbul caddelerinde boy gösterecek.

Bu takımlardan biri Astana Qazaqistan. Bir world tour (dünya turu) takımı olan Astana, ülkemizdeki yarışların da gediklisi. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda hemen her sene boy gösteren takım, İstanbul Turu’nun bu seviyedeki tek takımı. Pro team seviyesinde 5 takımın yer aldığı turda 15 kıta takımı, bir de ulusal takım (Bulgaristan) yarışacak. Toplamda 15 ülkeden 22 takım adına 154 sporcunun katıldığı bir organizasyondan söz ediyoruz.

TÜRKİYE’DEN 3 TAKIM İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Spor İstanbul’un organizasyonu olan yarışta İBB’nin takımı da yarışacak. Temeli Beykoz Belediyespor olan takım, yerel seçimlerde Beykoz’un CHP’ye geçmesinin ardından Büyükşehir’e ‘transfer’ olmuştu. İBB ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto Cycling Team de ülkemizin diğer temsilcileri. YARIŞIN ROTASI 12 Eylül Perşembe günü başlayacak yarış 3 gün boyunca ‘Uzak İstanbul’da turladıktan sonra 15 Eylül Perşembe günü ‘şehre’ inecek.

İlk gün Çatalca Millet Bahçesi’nden 10.30’da start verilecek. Sporcular, kuzeye doğru pedal çevirecek ve Karacaköy’den sola sapıp Silivri istikametine döndükten sonra inişli çıkışlı bir yolla başladığı yerde finişi görecekler. Natürel start ile birlikte 164 kilometre yol kat edecek sporcular, toplamda 2000 metrenin üstünde de irtifa kazanımı elde edecekler. 14.30’da finiş çizgisinin görüleceği tahmin ediliyor. Avrupa yakasının batısında noktalanacak ilk günün ardından ikinci gün için Anadolu yakasının doğusuna geçilecek. Şile Limanı’ndan 11.00’de start verilecek. Ağva’ya doğru pedalların çevrileceği parkurda rota, bisiklet tutkunlarının aşina olduğu Teke, Darlık yollarından hem kıvrılarak hem de inip çıkarak geçtikten sonra yine başladığı yerde 14.30 dolaylarında bitecek. Natürel start dahil 137.8 kilometrelik bu etapta 2381 metre de irtifa kazanılacak.

Yine Anadolu yakasında geçecek üçüncü günde parkur biraz daha Boğaz’a yaklaşacak. Beykoz Belediyesi’nin önündeki meydanda 11.00’de start verilecek. Beykoz’un iç kesimlerinden Anadolu Feneri’ne doğru pedal çevirecek bisikletçiler Kaynarca yönüne döndükten sonra kıvrıla kıvrıla ve küçük yokuşları aşarak Şile yönüne gidecek. Sofular’dan geçtikten sonra parkurun yönü finiş çizgisinin çekildiği Polonezköy olacak. Naturel start dahil 118.8 kilometrelik bu etapta 1689 metre irtifa kazanılacak. Bu etabın da 13.50 dolaylarında biteceği tahmin ediliyor.

Ve son gün… Yenikapı etkinlik alanından saat 11.00’de start verilecek. Haliç boyunca pedal çevrildikten sonra Silahtarağa Caddesi’nden U dönüşü yapılacak. Galata Köprüsü’nden geçildikten sonra Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne çıkılacak ve Caddebostan’daki Cemil Topuzlu Caddesi ile Bağdat Caddesi arasında 3 tur atıldıktan sonra Avrasya Tüneli’nden geçerek start ile birlikte finiş çizgisinin de kurulduğu Yenikapı etkinlik alanında yarış tahminen 12.50 sularında son bulacak. Natürel startı ile birlikte 86 kilometre gibi bu seviye yarışlarda kısa sayılacak mesafede yalnızca 561 metre irtifa kazanımı elde edilecek.

RENKLERİN ANLAMI Turun genel klasman lideri turuncu renkli formayı giyecek. Organizasyon, bu rengin İstanbul’un hareketliliğini ve tarihiyle iç içe geçmiş canlı ruhunu temsil ettiğini vurguluyor. En iyi sprinter mavi renkli formayı giyecek. Bu rengin de İstanbul Boğazı’ndan ve Marmara Denizi’nden ilham aldığı belirtiliyor. En iyi tırmanışçının giyeceği yeşil renkli formanın ilham kaynağının da Boğaz’ın yeşil tepeleri olduğu ifade ediliyor. Beyaz üzerine işlenen renklerin yer aldığı forma ile evrensel spor ruhuna saygı duruşunda bulunulduğu belirtiliyor.

NE KADAR ÖDÜL? Toplamda 32.400 euro ödül verilecek organizasyonda genel klasmanı lider tamamlayan sporcu 4284 euro ödülün sahibi olacak. Etap galipleri de 2142 euro ile ödüllendirilecek. Dereceye giren sporcular da derecelerine göre para ödülü kazanacak. YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN İlk defa bir bisiklet yarışı izleyecekler ya da televizyonda denk gelip bazı soru işaretleri uyanan okurlarımız için de birkaç not ile bitirelim. Yukarıda da bahsi geçen ‘natürel start’ nedir?

Bisiklet yarışları organizasyonun belirlediği, seyircilerin, basının ve protokolün de bulunduğu alanda start alır. Ancak bu start semboliktir. Yarış direktörünün bulunduğu aracı takip eden sporcular organizasyonun belirlediği ve ‘0 kilometre’ olarak ifade edilen noktaya kadar (birkaç km) birlikte ve görece düşük bir hızda sürer. Yarış direktörü, daha önce duyrulan noktada üstü açılan araçta bayrağı sallayarak gerçek startı verir ve sporcuların önünden çekilir. Bu nokta belirli durumlarda uzayabilir. Örneğin gerçek start verilmeden önce bisikletinde sorun yaşayan bir sporcu geride kaldıysa beklenir.

Bisikletçiler neden dip dipe gider? (Peloton nedir?) Birbiriyle yarışan sporcuların mücadele etmesi gerektiği bir gerçek daha vardır, o da rüzgar… Rüzgar ile baş etmek için de bisikletçiler bir arada sürer. Saatler süren yarışlarda performansı korumak ve doğru anda atak yapıp galibiyet elde edecek gücü bulabilmek için sporcuların işbirliğidir bir anlamda bu. Birlikte hareket eden bu bisikletli kalabalığa da ‘peloton’ denir. Peki bisikletçi kendi temposunda gruptan ayrı gidemez mi? (Kaçış grubu nedir?)

Elbette gidebilir. Hatta kendisine eşlikçi de bulabilir. Pelotondan kopup kendi temposunda gidenler de ‘kaçış grubu’nu oluşturur. Kaçış solo olabileceği gibi birden fazla sporcuyu da barındırabilir. Ancak yarışı kazananların pek azı, parkurun yapısına ve yarışın türüne göre değişse de, kaçış grubundan çıkar. Kaçışın motivasyonu ise değişkendir. Bazen sporcu kendisini göstermek için, bazen de reklam için (evet bazen sponsorlar bunu ister) kaçışa girebilir. Peki ya pelotonun temposuna ayak uyduramayan sporcu olursa?

Bu durum özellikle dağlık etaplarda yokuş çıkma yeteneği daha zayıf olan sprinterlerin yaşadığı durumdur. Pelotonun arkasında kalabilirler ama genelde kendi tipindeki bisikletçiler de peloton temposuna ayak uyduramadığından bir araya gelir ve ‘grupetto’ diye tabir edilen grubu oluştururlar ve bu grup içinde kalarak finiş çizgisini görmeye çalışırlar. Belirlenen süre içinde etabı bitiremeyen sporcu ise elenmiş olur. Genel klasman nedir, şampiyon nasıl belirlenir? Yol yarışları tek etaplı yarışlar olabileceği gibi, her gün bir etabı koşulan turlar da olabilir ve 4 gün, 1 hafta ve hatta büyük turlardaki (İtalya, Fransa, İspanya) gibi 3 hafta da sürebilir. Genel klasman birden fazla etaptan oluşan yarışlar için geçerli bir kavramdır. Ve genel klasman liderliğini de etabın ve etapların toplamını en kısa sürede bitiren sporcu elde eder. Başka bir deyişle en çok etap kazanan değil toplamda en kısa sürede turu tamamlayan sporcu şampiyon olur.

Lider formaları ne anlama geliyor? Yine etaplı yarışlarda her etap sonunda hem o etabın galibi hem de genel klasman sonuçları açıklanır. Genel klasmanda liderliğe yükselen sporcu sonraki etaba lider forması ile çıkar. Yarış içinde belirlenen sprint alanlarından önde geçen sporcular da puan toplar. Etapların sonunda bu puanları en çok elde eden sporcu da en iyi sprinter formasını giyer. Aynı mantık tırmanış klasmanı için de geçerlidir. Parkurdaki yokuşların zorluk derecesine göre puanlar verilir ve en çok puanı toplayan da yarışın en iyi tırmanışçısı olur. Tour of İstanbul’da ayrıca Saygı adında bir klasman daha bulunuyor. Bu da sprint gibi yine parkurda belirlenen alanlardan önce geçen sporcuların elde ettiği puanlara göre şekillenecek.