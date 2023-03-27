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Tottenham teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da Antonio Conte dönemi sona erdi. 53 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşmaya varılarak yollar ayrıldı.

Giriş: 27.03.2023 - 10:39 | Güncelleme: ABONE OL
Tottenham teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırdı
AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 53 yaşındaki İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Karşılıklı anlaşarak teknik direktör Conte'nin kulüpten ayrıldığını duyuruyoruz. Conte'nin kulüpteki ilk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandık. Katkılarından dolayı Antonio'ya teşekkür eder, kendisine gelecekte başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan Cristian Stellini, sezonun kalan bölümünde takımda teknik direktör vekili olarak görev yapacak.

Conte, Tottenham dışında daha önce Inter, Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea'yi de çalıştırmıştı. Juventus'la 3 Serie A şampiyonluğu, 2 de İtalya Süper Kupası kazanan deneyimli teknik adam, Inter'le bir Serie A şampiyonluğu, iki sezon çalıştırdığı Chelsea'yle ise birer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Tottenham, İngiltere Premier Lig'de 49 puanla 4. sırada bulunuyor.

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