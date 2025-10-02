Habertürk
        Tosya nerede? Tosya hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Karadeniz'de sevilen bir ilçe olan Tosya, verimli topraklarıyla gözleri üzerinde toplamıştır. Bulunduğu bölgenin iç kısımlarında konumlanan Tosya, bilhassa meşhur pirinci ile nam salmıştır. Bunun yanı sıra ilçedeki tarihi yapılar ve doğal güzellikler de ilgi sebebidir. Peki Tosya nerede? Hangi şehirde yer alıyor? İşte merak ettiklerinizin cevabı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 17:06 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:06
        Tosya nerede?
        Türkiye’nin kuzeyinde yer alan Tosya, pirinç ve çeşitli tarım ürünlerinin üretimiyle göze çarpar. Ayrıca bulunduğu şehrin en bilinen ilçelerinden biridir ve kültürel değerleriyle de popüler olmuştur. Bu ilçe, özellikle yüzyıllardır devam eden pirinç üretimiyle tanınır. Doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve zengin mutfağıyla Karadeniz’in iç bölgelerinde keşfedilmeyi bekleyen bir duraktır.

        TOSYA NEREDE?

        Tosya nerede? Karadeniz’in iç kesimlerinde yer alan Tosya, Kastamonu iline bağlıdır. Kastamonu’da en bilinen ilçelerden biri olma bayrağı taşır. Ayrıca İç Anadolu’ya yakın konumuna bakıldığında da farklı kültürlerin kesişme noktasında bulunur.

        TOSYA HANGİ ŞEHİRDE?

        Tosya hangi şehirde yer alıyor? Kastamonu şehrinde bulunan Tosya, bu ilin güneydoğu kısmındadır. İl merkezine ise yaklaşık olarak 65 km uzaklığı vardır.

        TOSYA HANGİ İLDE?

        Tosya hangi ilde? Bulunduğu şehrin tarihini ve kültürünü canlandıran bazı özellikleri mevcuttur. Kültürel ve tarımsal açıdan önemli olan bir şehir olması nedeniyle de Kastamonu şehrinin değerini beslemeye devam eder.

        TOSYA HANGİ BÖLGEDE?

        Tosya hangi bölgede yer alıyor? Karadeniz Bölgesi’nde konumlanan ilçenin konumuna bakıldığında Karadeniz iklimi taşıdığı söylenebilir. Yani Tosya ilçesi, tarıma elverişli hava koşullarına sahiptir. Bu özellik sayesinde ilçenin pirinç üretimi canlanmıştır.

        TOSYA KONUMU NEDİR?

        Tosya konumu nedir? Tosya’nın Kastamonu’nun güneydoğusunda yer alan ve Ilgaz Dağları’nın eteklerinde kurulmuş bir konumu vardır. İlçe, Ankara–Samsun karayolu üzerinde bulunur ve bu sayede ulaşım açısından da avantajlı bir noktadadır. Kuzeyinde Küre Dağları, güneyinde ise İç Anadolu’ya açılan yollar mevcuttur.

        TOSYA HAKKINDA BİLGİLER

        • İlçe, genel anlamda tarım açısından elverişlidir. Pirinç, ise Tosya’nın ülkenin en ünlü pirinç üretim merkezlerinden olmasını sağlamıştır.
        • İlçe ekonomisinde pirincin yanı sıra ormancılık ve el sanatları da gelişmiştir.
        • Marangozluk ve ahşap oymacılığı da gelişme gösteren diğer alanlardandır.
        • İlçenin tarihi oldukça eskiye dayanır.
        • Tosya, Hititlerden Bizans’a, Selçuklulardan Osmanlı’ya birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
        • Tosya’da çok sayıda tarihi eser vardır.
        • Geleneksel el sanatları, yöresel yemekler ve halk oyunları ilçenin kültürel yapısının önemli parçalarıdır.
        • İlçenin nüfusu yaklaşık 40 bin civarındadır.
        • Hem merkezde hem de köylerinde yaşam aktiftir.

        TOSYA NASIL bir YER?

        • Ormanları, yaylaları, dağları ve yemyeşil alanlarıyla çevrili bir yerdir.
        • Tosya, bilhassa yayla şenlikleri ile popüler olmuştur.
        • İlçeye ulaşım da son derece kolaydır.
        • Karayolu bağlantıları sayesinde Ankara, Çorum ve Samsun gibi önemli merkezlere yakınlığı bulunur.
        • Tosya mutfağı özellikle etli yemekler, hamur işleri ve pirinçten yapılan yöresel lezzetlerle popüler olmuştur.
        • Karadeniz iklimi ile İç Anadolu ikliminin geçiş özelliklerini taşır. Kışlar soğuk, yazlar ise ılıman ve tarıma elverişli geçer.
        • Tarihi camileri, hanları, konakları ve doğa alanları ile ziyaretçilerine dolu dolu bir gezi fırsatı sunar.

        TOSYA’DA GEZİLECEK YERLER

        • Dipsizgöl Tabiat Parkı
        • Yeşil Göl
        • Ilgaz Dağı Milli Parkı
        • Çukurhan Göleti
        • Kadınçayırı Tabiat Parkı
        • Gavur Kayası Kalesi
        • Tosya Çarşısı
        • Abdurrahman Paşa Camii
        • Harman Tepe Höyüğü
        • Nasrullah Camii
        • İsmail Bey Külliyesi
        • Liva Paşa Konağı Etnografya Müzesi
        • Çüş Çüş Kışlası Kaya Mezarı
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
