'Tosuncuk' cezaevinden mektup yazdı

Binlerce kişinin dolandırıldığı çiftlikbank ana davasında tutuklu sanık Mehmet Aydın’ın üç ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Mütalaaya karşı savunma yapan Mehmet Aydın mağdurları zararını ödemeye başladığını söyleyerek “Bana 6 ay verirseniz 70 milyonluk zararı öderim” dedi. Mahkeme başkanı ise “Üç yıldır tutukluydu bu süreyi neden değerlendirmedin” şeklinde soru sordu. Sanık Mehmet Aydın bu soruya cevap vermedi. Sanığa parayı ödemesi için son kez süre veren mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Şubat ayına erteledi.

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"BITCOIN MAKİNELERİNİ RÜŞVET VEREREK ÇIKARDIK"

Mehmet Aydın “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafım” başlığıyla yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı: “Önceki beyanlarımda Ayhan Çalışkan hakkında tesisimize makine yapan bir üretici olduğunu söylemiştim.

Ayhan Çalışkan

Aslında kendisi bize hiçbir zaman makine üretmemiştir. Ona yaptığım havaleleri naylon fatura keserek sanki gerçekten ticari bir işlem yapılmış gibi göstermiş ve bu parayla Uruguay’da bulunan Osman Naim Kaya’nın da ortak olduğu Vesde Sierra ve Pabipasli isimli iki paravan şirkete aktarmıştır.

Bu şirketlerdeki bana ait hisseler Uruguay devletinin bana ait mal varlıklarına el koyma riskine karşı Ayhan Çalışkan’a devredilmiştir. Söz konusu şirketlerde Ayhan Çalışkan üzerinden para transfer edilmesi dikkat çektiğinden çok sayıda inşaat malzemeleri alınıp gönderilmiş ihracat yapılıyormuş gibi gösterilmiştir. Edirne’deki süt üretim tesisi müdürü makinelerin yenilenmediğine şahittir. Ayrıca Ayhan Çalışkan’ın eşi de kara para transferinde bize yardımcı olmuştur. Paraguay’ya gönderdiğimiz Bitcoin makinelerini Murat Evren ve güvenlik müdürüm Fehmi Suat’la birlikte Ayhan Çalışkan‘ın İstanbul’daki şirket deposuna indirdik onlar da şahittir.