TOSFED, 2025 sezonuna Ömer Tolon adını verdi!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2025 yarış sezonu için trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski sporcu ve yönetici Ömer Tolon'un adını verdi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

REKLAM advertisement1

"Yarıştığı dönemde herkese örnek olan, federasyon yönetiminde birlikte görev yapmaktan onur duyduğumuz Ömer Tolon'un varlığı ile sporumuzun her kademesine kattığı değer hiçbir zaman unutulmayacak. Biz de yönetim kurulu olarak, bu sezona onun adını vererek, sezon boyunca sevgili Ömer Tolon'un anısını camiamızda yaşatmaya karar verdik. Kendisini bir kez daha sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz."