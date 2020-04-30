30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Expo 2016 Antalya'nın da sembol çiçeği olan şakayık, Toros Dağları'nda 1500 rakımda yetişiyor. Yöre halkının koruduğu ve yoğun ilgi gösterdiği şakayık çiçeği, bölgeye özel bir önem kazandırırken, doğal güzelliğiyle de büyülüyor.
DHA'nın haberine göre şakayığın yayılış gösterdiği bölgelerden Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi'ndeki çiçekler bu yıl geçen yıllara göre zamanında açtı.
Nisanın son, mayısın ilk haftasında açan şakayıklar bölgede renk cümbüşü oluşturdu. Şakayıkların ömrü ise en az bir hafta en fazla 10 gün.
'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR DOĞA HARİKASI GÖRMEMİŞTİM'
64 yaşındaki Halil Tanyeli "50 yaşına kadar Antalya il merkezinde yaşadım. Böyle doğa harikası bir yer görmemiştim. Aynı zamanda Altınyaka Mahallesi'nden evli olduğum için buraya zaman zaman gelmeye başladım. 15 yıldan beri sürekli Altınyaka Mahallesi'nde yaşamaya başladım. Her yıl bu bölgeye gelir, bu doğa harikasını seyreder ve yaşarım. 1500 rakımın üzerinde sedir ağaçlarıyla bezenmiş taşların arasında yetişen bir çiçek. Çok güzel, harika bir çiçek. Görmenizi tavsiye ederim" dedi.
'HER YIL FOTOĞRAFLARIM'
Amatör fotoğrafçı Sedat Erdoğan da Altınyaka Mahalle sakinleri ile çiçeklerin bulunduğu alana giderek, zarar görüp görmediklerini kontrol etti. 45 yaşındaki Sedat Erdoğan "Altınyaka Mahallesi'nde oturuyorum. Amatör fotoğrafçılık yapıyorum. Her sene nisan ayının sonunda mayıs ayının ilk haftasında bu bölgeye gelir, halk arasında 'ayı gülü' olarak bilinen şakayıkların fotoğraflarım. Sedir ağaçlarının arasında 1500 rakımında yetişiyor. Çok endemik bir bitki türüdür. Bu bitki koruma altındadır. Doğa harikasıdır. Tüm halkımızın gelip görmesini tavsiye ederim. Ancak bu çiçeğe kimsenin zarar vermesini istemem" diye konuştu.
'BU ÇİÇEK NORMAL BİR ÇİÇEK DEĞİL'
Kenan Tuncel ise "İlk defa gördüm. Çok enteresan buldum. Çalılıkların arasında, taşlıkların arasında yetişmesi çok hoşuma gitti. Bu çiçek normal bir çiçek değil. Böyle bir ortamda yetişmesini çok ilginç buldum" dedi.
CEZASI 61 BİN 800 TL
Altınyaka Teke Dağı'nın eteklerinde 1500 rakımının üzerinde sedir ormanlarının içinde yetişen şakayık çiçeğine ulaşmak çok kolay olmuyor. Stabilize yollar, otomobillerin geçişine izin vermiyor. Arazi araçlarıyla ulaşılması gerekiyor. Bu sayede gözlerden uzak kalan çiçeğe herkes ulaşamıyor. Böylelikle korunması daha kolay oluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar bölgesinde olan şakayık çiçeğine zarar vermek ise yasak. Çiçeğe zarar vermek, dalından koparmak veya yerinden sökmenin cezası 61 bin 800 TL.
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