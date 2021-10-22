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Tori Spelling ile Dean McDermott boşanma aşamasında

Bir dönem ekranlara gelen 'Beverly Hills 90210' yapımı ile adını duyuran Tori Spelling'in, 15 yıldır evli olduğu oyuncu Dean McDermott ile boşanma aşamasında olduğu konuşuluyor. İddialara göre, Spelling'in yakın arkadaşı onun boşanmasına değil, bunca zamandır McDermott ile evli kalmasına şaşırmış durumda

22.10.2021 - 10:07 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Hollywood'un efsane yapımcılarından Aaron Spelling'in kızı olan Tori Spelling (48), kendisi gibi oyuncu olan eşi Dean McDermott (54) ile yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia edildi. Çiftin evliliğinin fiili olarak bu yılın ilk aylarında bittiği ileri sürüldü.

  • Spelling, geçtiğimiz gün de avukatının ofisinin bulunduğu binanın önünde gergin bir telefon konuşması yaparken görüldü. Tori Spelling'in konuşurken "velayet", "nafaka" gibi kelimeler kullandığı da belirtildi.

  • ARKADAŞLARIYLA DA BAĞLARINI KOPARDI

    Page Six'in internet sitesine konuşan kaynaklar, "Tori'nin arkadaşları, boşanma kararının yıllar önce alınmamasına şaşırdı. Hiçbiri kocası Dean'e hayran değil!" dedi. Ayrıca Tori Spelling'in bir süredir kız arkadaşlarından birçoğuyla da bağlantısını kestiği de iddia edildi. Eskiden onlarla sık sık buluşan ünlü oyuncu, artık arkadaşlarıyla buluşmuyor.

  • BEŞ TANE ÇOCUKLARI VAR

    Tori Spelling, ilk evliliğini 2004-2006 yılları arasında oyuncu Charlie Shanian ile gerçekleştirmişti. Spelling, Shanian'dan boşandıktan sonra 2006'da Dean McDermott ile nikah masasına oturmuştu. İkilinin; Stella, Hattie, Liam, Beau ve Finn adında beş tane çocuğu bulunuyor.

  • "GÖZLERİMİN ŞEKLİ YÜZÜNDEN ÇOK AŞAĞILANDIM"

    Öte yandan bir dönem ekranlara gelen 'Beverly Hills 90210' yapımı ile adını duyuran Tori Spelling, geçtiğimiz aylarda yetişme çağında gözlerinin şeklinden dolayı, çok aşağılandığını ve sözlü tacizlere maruz kaldığını anlatmıştı.

    Spelling, o dönemlerde çok aşağılandığını ve dayanılması güç sözlü tacizlerle karşılaştığını söylemişti. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla fiziksel görüntüye yönelik acımasız eleştirilerin kişileri nasıl etkilediğini anlatmıştı.

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