Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda Endonezya'da sezonun son ayağının ilk yarışı yoğun yağış nedeniyle ertelendi. Peki, Toprak Razgatlıoğlu kimdir?

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Toprak Razgatlıoğlu 16 Ekim 1996'da Alanya, Antalya'da doğmuş Türk motosiklet yarışçısıdır. Alanya'da doğan Toprak Razgatlıoğlu, Wheelie Arif anlamına gelen ‘Tek Teker Arif’ olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğludur. Babası, 17 Kasım 2017'de Antalya'da meydana gelen bir motosiklet kazasının ardından arka koltukta bulunan kız arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetmiştir. Babasının yönlendirmesiyle 7 yaşından bu yana motosiklet kullanan ve Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

5 yaşında motor üzerine çıktı Toprak Razgatlıoğlu, 16’sında İstanbul Park’ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu oldu.

İlk yarışını 5 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir Kawasaki ZX-6R ile Magny Cours'da kazandı. 2013 ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda yarışarak; sırasıyla 10. ve 6. sıralarda yarışı tamamladı.[3] 2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını bir Kawasaki ZX-6R ile kazandı. 2017 Avrupa Superstock 1000 ikincisi oldu. 2019 Superbike Fransa ayağını birincilikle tamamlayan ilk Türk milli motosikletçi oldu. 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonunun ilk yarışı olan Avustralya ayağında çizgiyi ilk gören yarışçı olmuştur.

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni takımı PATA Yamaha ile Avustralya'da sezonun ilk galibiyetini kazandı.