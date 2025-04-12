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        Haberler Spor Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Hollanda ayağının birinci yarışında 4. oldu - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Hollanda ayağının birinci yarışında 4. oldu

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ilk yarışında 4. oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:43 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:43
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        Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 4. oldu
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        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ilk yarışında 4. oldu.

        Assen şehrindeki 4,54 kilometrelik TT Circuit Assen Pisti'nde düzenlenen yarışların birincisi sona erdi.

        Rokit BMW takımı pilotu Toprak, yarışı 4. sırada tamamladı ve kürsüye çıkamadı. Yarışta yer alan bir başka Türk sporcu Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ise 5. turda geçirdiği kaza sonucu yarış dışı kaldı.

        Hollanda'daki ilk yarışı Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega 1'inci, Pata Maxus Yamaha'dan Andrea Locatelli 2'nci, Barni Spark Racing'den Danilo Petrucci ise 3'üncü sırada bitirdi.

        Bulega puanını 136'ya yükseltti ve genel klasmanda liderliğini sürdürdü. Toprak Razgatlıoğlu ise 95 puanla ikinci sırada yer aldı. Bahattin Sofuoğlu da 7 puanla 18. sırada bulunuyor.

        Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının ikinci yarışı yarın gerçekleştirilecek.

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