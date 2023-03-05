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Toprak Razgatlıoğlu'dan Endonezya'da bir birincilik, bir podyum

Endonezya'da düzenlenen Dünya Suberbike Şampiyonası'nın ikinci ayağında, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu sıralama yarışında birinci oldu. Razgatlıoğlu, haftanın ikinci yarışında ise podyumdaki yerini aldı

Giriş: 05.03.2023 - 16:03 | Güncelleme: ABONE OL
Toprak Razgatlıoğlu'dan Endonezya'da bir birincilik, bir podyum
DHA

İkinci ayağı Endonezya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu, haftanın kısa sıralama yarışı Superpole'de birinciliği elden bırakmadı. Rakiplerini geride bırakmayı başaran Toprak, bu sezonki ilk birinciliğini kazandı.

Haftanın son yarışında ise en büyük rakipleri Alvaro Bautista ve Ruben Rinaldi ile kıyasıya mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, bitiş çizgisini ikinci sırada geçti. Pata Yamaha Prometeon takımı adına yarışan Razgatlıoğlu, kırmızı bayrakların sallandığı yarışta ikinciliğe yükselerek bu sezon 5'nci kez podyumda yer aldı. Mandalika'daki son yarış, pistte yaşanan kazalar nedeniyle bitime 14 tur kala durduruldu. Kırmızı ışıkların sönmesiyle birlikte yeni yarış başladı ve Toprak Razgatlıoğlu iyi bir başlangıç yaparak ikinci sırada yerini almayı başardı.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Razgatlıoğlu; "Son turda ekstra bir pozisyon daha kazandım. Çok zor bir yarış oldu. Hava şartları zorlayıcıydı, hava çok sıcaktı. Özellikle arka lastiklerim son bölüme doğru hava sıcaklığından dolayı erimişti. Birçok isim de istediği lastik ayarını bulamadı. Mutluyum, tekrar podyumdayız. Bir sonraki yarışta görüşürüz" ifadelerini kullandı.

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