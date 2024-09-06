"Toprak analizi yapılmalı"

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Kayıp Narin’i arama çalışmaları 17’nci gününde devam ediyor. “Narin bulundu mu?” sorusu sorulmaya devam ederken, bölgede çalışma yürüten ekipler ikiye ayrıldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre ilk ekip Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos saat 15.15 öncesini ikinci ekip ise bu tarihten sonrasını araştırıyor. Ekipler son olarak Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarlıkta görüntüleme cihazı ile bir arama yaptı. Bölgede çalışmalar sürerken, cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram dikkat çeken açıklamada bulundu.

“TOPRAK ANALİZİ YAPILMALI”

Tüm Türkiye’nin kilitlendiği Narin olayıyla ilgili cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram, Jandarma’nın toprak analizinin yapması gerektiğini söyledi. Yapılacak toprak analizinin soruşturmanın boyutunu değiştirebileceğini vurgulayan Bayram şöyle devam etti: “Olayda amca tutuklanmış. Gördüğümüz kadarıyla amcanın aracının ön koltuğunda Narin’e ait DNA bulguları bulunmuş. Bu bulgular dışında jandarmanın, amcanın olay günü giydiği ayakkabı ve kıyafetlerine de el koyup incelemesi lazım. Yapılmış mı bilmiyorum ama özellikle ayakkabılarının altına bulaşmış toprak parçaları bulunursa ki bulunacağını düşünüyorum. Bu soruşturmayı tamamen bambaşka yere götürür.”

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram REKLAM "AMCANIN NEREYE GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKAR" Bayram, amcanın olay günü hangi bölgeye gittiğini söylediği yerlerden de toprak parçası alınması gerektiğini belirterek “Bunları karşılaştırarak amcanın doğru söyleyip söylemediği ortaya çıkar. Eğer amca olayın içinde yer almışsa, Narin bir yere ölü ya da sağ bırakıldıysa da gittiği yerleri eksik anlatmıştır. Bu toprak analizi bunu ortaya çıkartır” dedi. "TEKERLEKLERE DE BAKILMALI" Amcanın olay günü kıyafetleri üzerinde de ter DNA’sı ve diğer bulguların aranması gerektiğini anlatan Bayram, elbiselere yıkanmış dahi olsa bakılmalı dedi. Bayram, "Elbiseler dışında aracın tekerlekleri de çok önemlidir. Gördüğüm kadarıyla araç üzerinde luminol çalışma yapılmış. Peki aracın tekerleklerinde toprak analizi çalışması yapılmış mı? Araç yıkanmış bile olsa o aracın gittiği patika yol varsa mutlaka lastik içine toprak parçası yapışmıştır. Hem ayakkabılar hem de lastik üzerinde toprak parçası bulunabileceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. "TOPRAK HANGİ BÖLGENİN" Bayram, elde edilecek toprak parçasının, amcanın ifadesindeki yerlere ait çıkmaması halinde, o toprağın hangi bölgenin toprağı olduğunun tespit edilebileceğini belirterek “Çevreden alınan toprak parçalarının karşılaştırılmasının ardından o toprağın hangi bölgeye ait olduğu net şekilde ortaya çıkar. Ve Narin eğer öldürülmüşse o bölgelerde kazı çalışmalarının yapılması gerekiyor. Dediğim gibi bu toprak analizi önemli" şeklinde konuştu. REKLAM İLK GÖZALTINA ALINAN NARİN’İN AĞABEYİ OLMUŞTU 8 yaşındaki Narin’in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi olmuştu. Kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınan 18 yaşındaki ağabey, Narin’e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemeyince ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI Kayıp Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde ise yeni gözaltı haberi geldi. Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı. Salim Güran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkeme tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi. Tutuklanan Salim Güran’ın avukatı karara tepki gösterdi. Bakan Tunç, katıldığı bir televizyon programında “Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tespitleri açısından Narin’in anne-babasının araçtaki amcanın DNA’sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi” dedi.