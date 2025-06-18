Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık "Toprak altında yok olmasın" dediler! 5 hastaya can oldu - Haberler | Sağlık Haberleri

        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 hastaya umut oldu

        Manisa Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Esma Çakıroğlu'nun (64) organları, kızları tarafından bağışlanarak en az 5 hastaya umut oldu. Karaciğer, böbrekler ve kornea, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:40 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Toprak altında yok olmasın" dediler! 5 hastaya can oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan ve beyin kanaması sebebiyle Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen Esma Çakıroğlu, beyin ameliyatı sonrası yoğun bakımda 6 gün süren tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beyin ölümü gerçekleşen Çakıroğlu'nun organları, kızları Gizem Başateş ve Sibel Akkar'ın duyarlı kararıyla bağışlandı.

        "ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR"

        Manisa Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Önder Yıldırım, beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesinin duyarlılığına dikkat çekerek, "Hastamızın bugün yoğun bakımda 6. günüydü ve beyin ölümü gerçekleşti. Aile hastanın birçok organını bağışladı. Ailenin bu duyarlılığı bizim için örnek alınacak kadar çok kıymetli" dedi.

        KIZLARINDAN ANLAMLI AÇIKLAMA

        Esma Çakıroğlu'nun kızı Gizem Başateş, organ bağışının önemine vurgu yaparak, "Sonuçta biz bir kayıp yaşıyoruz, bizim için çok üzücüydü o kararı almak ama bu konu hakkında çok düşünmemize gerek yoktu. Annemi yaşatamadık. En azından bir parçasının başka bir bedende umut olmasını, onun için bir ışık olmasını umarak böyle bir karar verdik. Umarım başka bir bedende bir parçasını yaşatırız, senelerce başkasına umut olur, ışık oluruz. Bu parçasının toprak altında yok olmasındansa başkasının bedeninde, ona umut olmasını, yaşamının daha fazla uzun sürmesini sağlamalarını isterim. Çok üstünde düşünülecek bir konu değil bana sorarlarsa, kesinlikle ben sağlıklı olan organlarının toprağın altında yok olmasını tercih etmem. Başkalarına can olmasını umut ediyorum. Umarım o aileler de bize ulaşır, onları görmek isteriz. Annemizin parçalarının kimlerde can bulduğunu, kimlerin bedeninde olduğunu bilmek isteriz. Bence hiç düşünmelerine gerek yok, organ bağışı hayat kurtarır diyoruz her zaman. Dostlar sağ olsun" ifadelerini kullandı.

        Beyin ölümü gerçekleşen Esma Çakıroğlu'nun organları, Manisa Şehir Hastanesine gelen 5 kişilik uzman ekip tarafından başarıyla alındı. Organlar, nakledilecek hastalara ulaştırılmak üzere ambulanslarla yola çıkarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        ABD İsrail-İran saldırılarına dahil olacak mı?
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İran Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Semih için Premier Lig iddiası!
        Semih için Premier Lig iddiası!
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Habertürk Anasayfa