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        Haberler Yaşam Toplumsal beklentileri yıkmak: Vücut kıllarını almayı tamamen bırakan kadının hikayesi

        Toplumsal beklentileri yıkmak: Vücut kıllarını almayı tamamen bırakan kadının hikayesi

        Kopenhaglı bir kadın olan Eldina Jaganjac, kıllarını almayı bıraktı ve bu halini sosyal medyada paylaştı. Peki, kıllarını tıraş etmeyi kesme sebebi neydi? İşte, sizin için tüy almaktan vazgeçen kadının hikayesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 12:21 Güncelleme: 11.02.2024 - 12:21
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        • 1

          Toplumun genel olarak kabul ettiği fiziksel özellikler veya davranışlar, güzellik standartlarını belirler ve çoğu insan bu standartları uygulayarak uyum sağlamak isteyebilir. Ancak bu durum herkes için geçerli değildir. Danimarkalı bir kadın olan Eldina Jaganjac, güzellik normlarına karşı çıkarak vücudundaki kılları almaktan vazgeçti. İşte, toplumsal beklentileri yıkan kadına dair detaylar...

        • 2

          NEDEN VÜCUT KILLARINI ALMIYOR?

          Eldina, jiletten vazgeçme kararı hakkında ''Görünürde hiçbir sebep yokken kıllarımı aldırmak zorunda kaldığım için hayal kırıklığına uğradım. Erkeklerin kıllarını almadan dışarı çıktığını görüyorum, peki ben neden bunu yapmak zorundayım ki?'' dedi.

        • 3

          Bu açıklama, toplumsal beklentilere meydan okumasının yönlendirdiği aşamalı bir süreçti. "Tıraş olmaya ya da kıl aldırmaya karşı değilim ama beni rahatsız eden her kadının bunu her zaman yapması beklentisi" dedi.

        • 4

          DAVRANIŞIYLA İNSANLARI ETKİLEDİ

          Eldina'nın bu davranışı, uyum sağlama konusunda baskı hisseden bazı kadınları etkiledi. Eldina birçok kadının kendisine yazdığını ve mesaj atan kadınların istemeseler de vücutlarındaki tüm tüyleri alma konusunda baskı hissettiklerini aktardı.

        • 5

          Eldina bu durumu, ''toplum tarafından bunu yapma konusunda baskı görüyorlar ya da vücutlarında kıl olduğu için zorbalığa maruz kalıyorlar.'' cümleleriyle açıkladı.

        • 6

          VİRAL OLMA AMACI YOKTU

          Eldina, kıllarını almaktan vazgeçtiğinde bunu kendisi için yaptığını dile getirdi. Sosyal medyadaki fotoğraflarının gündem haline geleceğini bilmiyordu bu yüzden durumunu şu şekilde açıkladı: Bir erkek kalın ve ortası bitişik kaşlara sahip olduğu için ünlü olmuyor, peki ben neden bununla viral olmaya çalışayım ki?

        • 7

          GÜZELLİK ALGISININ SÜREKLİ DEĞİŞTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

          Eldina, geleneksel güzellik normlarına meydan okuyor ve şunları söylüyor: Güzellik standartlarının son derece rastgele olduğunu düşünüyorum çünkü sürekli değişiyorlar ve insanların, özellikle de kadınların bu standartlara uyması konusunda neden bu kadar beklenti olduğunu anlayamıyorum.

        • 8

          İNSANLARA VERMEK İSTEDİĞİ MESAJ NEDİR?

          Eldina kendine karşı dürüst olmayı savunuyor ve eğer insanlar senden hoşlanmıyorsa her zaman başka arkadaşlar bulunabileceğini vurguluyor. Yani sizi siz olduğunuz için kabul etmeyen insanlarla görüşmek yerine özgünlüğünüze ve gerçek benliğinize saygı duyan kişilerle yakın olmayı öneriyor.

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf kaynakları: Instagram

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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