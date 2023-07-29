Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor 2023 Memura toplu sözleşme zammı verilecek mi, ne kadar ödenecek?
Toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli ve memur tarafından yakından takip ediliyor. 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme zammı görüşmeleri ile emekli ve memurların 2024 ve 2025 yıllarına ait sosyal ve mali hakları belirlenecek. İşte 2023 Toplu sözleşme zammında son durum...
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Toplu sözleşme zammında son durum, yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon emeklinin gündeminde yer alıyor. 1 Ağustos’ta başlayacak ve ay boyunca sürecek olan toplu sözleşme görüşmelerinin ardından memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirlenecek. İşte 2023 toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri…
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MEMURLARA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VERİLECEK Mİ?
Memur ve memur emeklilerinin sosyal ve mali haklarının belirleneceği Toplu Sözleşme zammı toplantıları 1 Ağustos’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek.
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KAMU 15 AĞUSTOS’TA TEKLİFİNİ DUYURACAK
Sendikalar toplu sözleşme zammı görüşmelerine ilişkin tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise Bakan Işıkhan’ın katılımıyla 15 Ağustos’ta tekliflerini duyuracak.
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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Toplu sözleşme zammı görüşmelerinin ardından 21 Ağustos’ta karar kamuoyu ile paylaşılacak.
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TOPLIU SÖZLEŞME ZAMMI TOPLANTI TAKVİMİ
1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor
2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi
15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması
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16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı
21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması
22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci
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