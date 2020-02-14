14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan ticari krediler 2019'da 2 trilyon 169 milyar lira, bireysel krediler 618 milyar lira oldu.
TBB Risk Merkezi'nin "Aralık 2019 Bülteni" yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artarak 2 trilyon 787 milyar liraya yükseldi.
Temmuz ayında başlayan toparlanma yılın ikinci yarısında devam etti.
Nakdi kredilerin 2 trilyon 691 milyar lirası bankalar, 48 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 25 milyar lirası faktoring şirketleri ve 23 milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.
Tasfiye olunacak alacaklar 2019 itibarıyla 177 milyar liraya çıkarken, bunun 168 milyar lirası bankalara, 5 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 2,5 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 2,2 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.
Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı
ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 6'ya yükseldi.
TİCARİ KREDİLER 2.2 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI
Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artarak 2 trilyon 169 milyar liraya yükseldi.
Krediler içinde imalat sanayii yüzde 27 ile en yüksek paya sahip sektör olurken, payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler, toptan ve perakende ticaret, inşaat ve enerji oldu. Geçen yıl sonu itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör, yüzde 11 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 9,2 ile turizm sektörü takip etti.
BİREYSEL KREDİLER TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAK ORANI YÜZDE 3.8'E GERİLEDİ
Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak 618 milyar liraya ulaştı.
Bireysel kredilerin yüzde 43'ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 33'ünü konut kredileri, yüzde 19'unu kredi kartları ve yüzde 4'ünü taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşti.
BİREYSEL KREDİ MÜŞTERİLERİNİN SAYISI 31.9 MİLYON OLDU
Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 600 bin artarak 31,9 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 19,4 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
Aralık ayında 147 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi, 388 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 466 bin oldu. 37 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.
İSTANBUL, EN YÜKSEK BİREYSEL KREDİ BAKİYESİ OLAN İL
Geçen yıl sonu itibarıyla İstanbul'da 195 milyar lira, Ankara'da 60 milyar lira ve İzmir'de 42 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyor. Hakkari, yüzde 46 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il olarak kayıtlara geçti.
Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir, Mersin oldu.
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