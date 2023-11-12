Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Manisa'da yağışla gelen facia: Yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç Gediz Nehri'ne uçtu - Güncel haberler

        Manisa'da yağışla gelen facia: Yanında annesi ve arkadaşı vardı

        Manisa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç Gediz Nehri'ne uçtu. Kazada sürücü Çağlar Uzun ile yanındaki annesi Gülşen Uzun ve arkadaşı Naci Şen yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 16:44 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da yağışla gelen facia!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Kula ilçesinde hafif ticari araç Gediz Nehri'ne uçtu. Feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarındaki Gediz Köprüsü'nde meydana geldi. Uşak yönünden İzmir yönüne giden Çağlar Uzun (28) yönetimindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, Gediz Nehri'ne uçtu.

        TERS DÖNÜP, SUYA GÖMÜLDÜ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

        Kurtarma ekipleri, nehirde ters dönen ve büyük bir bölümü suya gömülen hafif ticari aracın sürücüsü Çağlar Uzun ile annesi Gülşen Uzun (60) ve arkadaşı Naci Şen'i (32)) çıkardı.

        ANNE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Ekipler, Çağlar Uzun ile Naci Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gülşen Uzun da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Otomobilin sürücüsü, annesi ve arkadaşının cansız bedenleri otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Acı haberi alıp kaza yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri manisa
        #Kula
        #Gediz Nehri
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Kartal kararını verdi!
        Kartal kararını verdi!
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi
        Habertürk Anasayfa