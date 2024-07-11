Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.928,83 %1,73
        DOLAR 32,8930 %0,12
        EURO 35,8371 %0,65
        GRAM ALTIN 2.518,64 %0,70
        FAİZ 40,34 %0,37
        GÜMÜŞ GRAM 32,80 %0,84
        BITCOIN 58.477,00 %1,87
        GBP/TRY 42,4305 %0,43
        EUR/USD 1,0850 %0,18
        BRENT 85,40 %0,38
        ÇEYREK ALTIN 4.117,97 %0,70
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toplam ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 66,8 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Toplam ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 66,8 arttı

        Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,8 yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:43 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toplam ciro endeksi yüzde 66,8 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

        Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 artış gösterdi.

        Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 66,8 arttı.

        SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

        Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 60,4 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 arttı.

        İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksinde, mayısta yıllık bazda yüzde 87,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde de nisan ayına göre yüzde 5,7 artış hesaplandı.

        TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

        Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,1 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 azaldı.

        Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artış kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Macron sessizliğini bozdu
        Macron sessizliğini bozdu
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Habertürk Anasayfa