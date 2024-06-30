Topkapı Sarayı'nda ilk kez gece turları başladı

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gece turuyla Topkapı Sarayı'nda tarihi bir gün yaşandığını söyledi.

Yaz döneminde cumartesi akşamları Topkapı Sarayı'nın gece ziyaretçilerine açık olacağını belirten Kocaman, "Gerek açık gerek kapalı alanları ziyaretçilerimizin gezmesini sağlamak amacıyla bir proje hazırladık. Topkapı Sarayı tarihinde ilk defa böyle bir proje gerçekleştiriyor. Müzemizin tamamını gezmelerini sağlamak amacıyla bugün itibarıyla gece gezilerini başlatmış oluyoruz." dedi.

Kocaman, Topkapı Sarayı'nın 400 yılı aşkın süre Osmanlı Devleti'ne ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Gerek harem gerekse selamlık bölümü olsun, herkes tarafından özellikle buradaki hayatın gecede nasıl olduğu merak ediliyordu. O merakı gidermek amacıyla projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.

"Bizim hedefimiz özellikle grup halinde gezdirebilmek. Elektriksiz bölümlerde gezilerin bireysel anlamda zor olacağını düşündüğümüz için Babüsselam Kapısı'nda grup oluşturup gezdireceğiz. Tur şirketleri, rehberiyle birlikte gelen ekipleri kendileri gezdirirken, bireysel olarak gelenlerden grup oluşturup, kendi personelimizin öncülüğünde gezilerini sağlayacağız. Fatih Köşkü, Mukaddes Emanetler olsun, aslında burada gece de hayat devam ediyor. Çünkü Mukaddes Emanetler'de, Yavuz Sultan Selim'den günümüze kadar 24 saat Kur'an-ı Kerim okunması devam ediyor. Bunu gece ziyaretçilerimiz görecek."

"GÜNDÜZ VAKTİ OLMAYANLAR İÇİN GECE GEZMEK DAHA GÜZEL BİR SEÇENEK"

Ziyaretçilerden Serap Özmete, gece turlarını sosyal medyada gördüklerini anlatarak, "Keyfini çıkarıyoruz biz de. Çok güzel, İstanbul manzarası ayrı güzel, içerideki değerli eşyalar ayrı güzel. Çok beğendik. Çalışanlar için de çok güzel bir alternatif. İstanbul'u gezmek isteyenler ve gündüz vakti olmayanlar için gece gezmek daha güzel bir seçenek." dedi.

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Bora Tayfun Özmete ise gündüz Topkapı Sarayı'nın çok kalabalık olduğunu belirterek, "Şu an kimse yok. İstediğimiz gibi dolaşıyoruz. Kendi evinizdeymiş gibi. O yüzden bu saatte ailecek gezmek daha güzel." ifadelerini kullandı.