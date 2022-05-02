TOPKAPI SARAYI GİRİŞ VE ÇIKIŞ SAATLERİ



Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müze gişelerinden 09:00 – 17:30 saatleri arasında bilet alınabilir. Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzelere son giriş saati 17:00'dır.



Topkapı Sarayı Harem Bölümü gişe kapanış saati 17:00’dır. Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzelerden son çıkış saati 18:00'dır. Topkapı Sarayı hariç diğer saray, kasır ve köşkleri ziyaret sırasında ücretsiz audio guide kullanılabilmektedir.