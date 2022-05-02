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Topkapı Sarayı bayramda açık mı? Topkapı Sarayı hangi günler açık ve bugün gidilebilir mi?

Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla beraber bayram ziyaretlerine de başlayan vatandaşlarımız, Topkapı Sarayı'nın bayramda açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Topkapı Sarayı bayramda açık mı? Topkapı Sarayı hangi günler açık ve bugün gidilebilir mi?

02.05.2022 - 10:02 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Topkapı Sarayı'nın bugün ve bayram genelinde açık olup olmadığı merak konusu olmuş durumda. İşte konuya dair tüm bilinmesi gereken bilgiler...

    TOPKAPI SARAYI BAYRAMDA AÇIK MI?

    Topkapı Sarayı, Salı günleri kapalıdır. Bayramda Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmek isteyenler Salı günü hariç diğer günler ziyaret edilebilir.

    Ayrıca Dolmabahçe Sarayı da Pazartesi günleri ziyarete kapalıyken diğer günler açıktır.

    Diğer Saray, köşk, kasır ve müzeler ise Pazartesi günü dışında ziyarete açık olacak.

  • TOPKAPI SARAYI GİRİŞ ÜCRETİ 2022

    Topkapı Sarayı Harem Bölümü ve Aya İrini'de Müze Kart geçmemektedir.

    Topkapı Sarayı ve Aya İrini kombine bileti 80 TL. Harem bölümü ayrıca ziyaret edilmek istenirse 40 TL. Ayrıca Topkapı Sarayı, Aya İrini ve Harem kombine bileti ise 110 TL'dir.

  • TOPKAPI SARAYI HANGİ GÜNLER AÇIK?

    Topkapı Sarayı salı, Dolmabahçe, Beylerbeyi Sarayı, kasırlar, köşkler ve Resim Müzesi ile Beykoz Cam ve Billur Müzesi pazartesi günü ziyarete kapalıdır.

    Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzeler 09:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

  • TOPKAPI SARAYI GİRİŞ VE ÇIKIŞ SAATLERİ

    Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müze gişelerinden 09:00 – 17:30 saatleri arasında bilet alınabilir. Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzelere son giriş saati 17:00'dır.

    Topkapı Sarayı Harem Bölümü gişe kapanış saati 17:00’dır. Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı ile köşk, kasır ve müzelerden son çıkış saati 18:00'dır. Topkapı Sarayı hariç diğer saray, kasır ve köşkleri ziyaret sırasında ücretsiz audio guide kullanılabilmektedir.

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