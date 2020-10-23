Kökleri Konya yöresine ait içinde nohut ve mink minik köfteleri bulunan, etle de doyuruculuğu daha da artan leziz bir çorba tarifiyle karşınızdayım.

Topalak çorbası adını almış bu leziz çorbanın yapımı, biraz el oyalasa da buna değecektir. Sevdikleriniz bu güzel çorbanızı çok sevecekler.

Kaç Kişilik: 12-14

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Topalak Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

2 su bardağı köftelik bulgur

Yarım su bardağı irmik

Yarım çay bardağı un

Yarım yemek kaşığı salça

Tuz

Pul biber

Kimyon

Çorbanın Suyu İçin;

1 litre su

1 litre haşlanmış etin suyu

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı Kuru nane

1 yemek kaşığı biber salçası

1-1, 5 su bardağı haşlanmış nohut

Yarım kilo haşlanmış et

Limon

Topalak Çorbası Yapılışı:

Öncelikle etimizi 5 bardak su ile haşlayın.

Nohutu da ayrı bir tencerede haşlayın.

Ardından çorbanın tanesi için bulgur ve irmiği karıştırın.

Üzerine sıcak su ekleyerek hafif ıslatın.

Ardından salça ve baharatları ekleyin.

Unu ise azar azar ilave edin.

Ardından hamur kıvama gelince, nohut büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlanır.

Derin bir tencereye yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyerek kavurun.

Kavrulan salçaya, nane koyun.

Ardından 1 litre normal su, 1 litre haşlanmış etin suyu ilave edin.

Kaynamaya bırakın.

Kaynayan çorba suyuna haşlanmış et, nohut ve köfteleri ilave edin.

Limon sıkılarak servis edilir.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Bulgurun üzerini örtecek kadar su eklemeniz önerilir.

Fazla su konulursa un eklemek gerekecek.

Bulgur köfteleri hazırlarken zamandan kazanmak için, siz etleri haşlayabilirsiniz.

Nohutları bir gece önceden ıslatıp, haşlamanız daha pratik olacaktır.