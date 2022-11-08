TOPAL ÖRDEK BENZETMESİ NE DEMEK?

Bir siyasetçi şu durumlarda topal ördek olabilir:

Yeniden seçilme şansını kaybetmek

Bir dönem daha aday olmamaya karar vermek

Yeni bir dönem için aday olmasına karşın seçimi kaybetmek

Görev tanımının kaybolması veya makamın ortadan kalkması

Çoğunlukla yeni gelecek siyasetçiler topal ördeklerle çok az işbirliğine gitmektedir. Franklin Roosevelt yönetiminin başlamasından önce Herbert C. Hoover'in 146 günlük başkanlık süreci buna örnektir. Roosevelt, Hoover ile ortak program çağrılarını reddetmiştir. Bu süre zarfında bankalar iflas ettiğinden ABD ekonomisi zarar görmüştür.

Bununla birlikte topal ördekler, sonraki dönemde hesap verme bakımından alışılmadık konumdadırlar. Bu nedenle aldıkları kararlarda daha cesur davranabilirler.

Yakın tarihte, ABD Başkanı Bill Clinton, görevdeki son gününde iki eski yakın meslektaşı, bağışçılar, diğer Demokrat üyeler ve kendi üvey kardeşi de dahil olmak üzere 140 af yayınladığı için geniş ölçüde eleştirildi.