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'Top Gun'ın kayıp yüzü: Kelly McGillis - Magazin haberleri

'Top Gun'ın kayıp yüzü: Kelly McGillis 

Başrolünü Tom Cruise, Val Kilmer ve Kelly McGillis'in paylaştığı 1986'da çekilen 'Top Gun' filminin devamı niteliğinde olan 'Top Gun: Maverick', geçtiğimiz vizyona girdi. Ancak yapımda, ilk filminde Cruise'un romantik bir ilişki yaşadığı 'Charlotte Blackwood' karakterini canlandıran McGillis'in yer almaması dikkat çekti

27.05.2022 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yönetmenliğini Tony Scott'ın üstlendiği, Tom Cruise, Kelly McGillis, Tim Robbins, Val Kilmer'ın da yer aldığı kalabalık bir kadronun oynadığı 1986 tarihli filmin devamı niteliğindeki 'Top Gun: Maverick', bu yılın iddialı yapımlarından biri olarak 24 Mayıs'ta gösterime girdi.

  • Bu ikinci filmin başrolünde de yine Tom Cruise yer aldı. 36 yıl önceki yapımda Cruise'a eşlik eden Val Kilmer da farklı bir öyküyle kadroya dahil oldu. İlk filmin önemli karakterlerinden birini canlandıran Anthony Edwards, 'Top Gun: Maverick'te olmasa da onun oğlunu oynayan Miles Teller aracılığıyla sık sık anıldı.

  • İKİNCİ FİLMDE GÖZLER ONU ARADI

    Ancak ikinci filmde gözler, 'Top Gun'da Tom Cruise'un romantik bir ilişki yaşadığı 'Charlotte Blackwood' karakterini canlandıran McGillis'i aradı. McGillis'in, ilk filmdeki gibi olmasa da en azından sembolik bir rolle 'Top Gun: Maverick'te yer almasını bekleyenler için hayal kırıklığı oldu. 

    Fakat bu durum Kelly McGillis için geçerli değil. Kelly McGillis, daha önce 'Top Gun: Maverick' filmi için kendisine ulaşmamalarını şaşırtıcı bulmadığını ifade etmişti. 

  • "YAŞLIYIM, ŞİŞMANIM VE YAŞIMI GÖSTERİYORUM"

    'Top Gun'da canlandırdığı 'Charlotte Blackwood' karakteriyle hafızalara kazınan McGillis, 2019 yılında, yapımcıların filmden sonra kendisiyle hiç iletişim kurmadıklarını söylemişti. Kelly McGillis, "Yani yaşlıyım, şişmanım ve yaşımı gösteriyorum. Ama ben, tüm diğer şeylere bir değer atfetmek yerine olduğum halimle güvende hissetmek isterim." demişti.

    Kuzey Kaliforniya'da yaşayan 64 yaşındaki aktris, kamera karşısında olmak yerine kariyerine oyuncu eğitmeni olarak devam etmeyi seçmişti.

  • "ESAS KADIN" OLMAYI SEVMEDİ

    Kelly McGillis, gençlik yıllarında "esas kadın" ya da "seks sembolü" olarak görülmekten hoşlanmadı. McGillis, sinemadaki kariyerinin büyük bir bölümünü de kendine güven sorunlarıyla boğuşarak geçirdi.

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