'Tonya' ve 'Barut' suçlulara göz açtırmıyor

Ordu Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan eğitimli bomba arama köpekleri "Tonya" ve "Barut", patlayıcı maddelerin ele geçirilmesinde önemli rol üstleniyor.
AA'nın haberine göre eğitmenlerinin nezaretinde birçok operasyonun vazgeçilmezi hassas burunlu köpeklerden Tonya 2, Barut 3 yaşında.
Belçika Malinois ırkı bomba arama köpekleri, çevre illerin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de etkin rol alarak güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi oluyor. Tonya ve Barut, şimdiye kadar birçok operasyon ve görevde patlayıcı maddelerin ele geçirilmesini sağladı.
Bomba Arama Köpek Eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Ali Özdemir, köpeklerin keskin koku alma yetenekleriyle birçok operasyonu başarıyla tamamladığını söyledi.
Köpeklerin, eğitimler sayesinde operasyonda kendilerine çok büyük katkı sağladığını belirten Özdemir, yol kontrol, asayiş ve önlem aramalarında Jandarma Teşkilatına önemli katkıları olduğunu ifade etti.
Özdemir, insanlara göre 40 kat daha fazla koku alma özelliğine sahip köpeklerin icra edilen görevlerde ve her türlü olayda önemli rol üstlendiğinin altını çizerek, "Köpeklerin özellikle devlet büyüklerimizin korunmasında, bombalı terör eylemlerinin önlenmesinde ve silah kaçakçılığı yapan şahısların yakalanmasında bizlere çok büyük desteği var" dedi.
Bomba arama köpeklerine her an göreve hazır olabilmeleri için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan kondisyon parkurunda her gün eğitim verdiklerini vurgulayan Özdemir, bu eğitimlerin asla aksatılmadığına işaret etti.
Özdemir, Jandarma Teşkilatının adeta göz bebeği olan Tonya ve Barut'un sağlık kontrollerinin de veteriner hekim tarafından titizlikle yapıldığını dile getirdi.
Tonya ve Barut'un henüz çok genç olduğunu belirten Özdemir, bomba arama köpeklerinin uzun süre teşkilatta görev yapabileceğini aktardı.
Özdemir, kısa süre önce köpeklerle Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılan bomba ihbarına müdahale ettiklerini anımsatarak, ayrıca 30 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait mermilerin ele geçirildiği operasyonda da katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.
"ONLARLA ÇOK CİDDİ BAĞLARIMIZ VAR"
Bomba Arama Köpek Eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Abdulmecit Yazar ise uzun süre köpeklerle oldukları için aralarında çok güzel bağ kurduklarını söyledi.
Yıllık izindeyken köpeğini çok özlediğini, geri döndüğünde köpeğinin de kendisini çok özlediğini anladığını ve bir süre sarılarak özlem giderdiklerini belirten Yazar, şöyle devam etti:
"Uzun süre ayrı kalıp döndüğümüzde köpek gözümün içine bakıyor, üzerime atlayarak benimle şakalaşıyor. O anda bu köpeklerin ne kadar sadık olduğunu görebiliyorsunuz. Bizim açımızdan da baktığımızda köpekler çok değerli. Onlarla çok ciddi bağlarımız var. Ayrı kaldığımızda bile çok özlüyoruz."
Yazar, köpeklerin adeta aileden biri gibi olduğunu vurgulayarak, "Daha önce kurs döneminde köpeğimden ayrılmak zorunda kaldığımda çok kötü etkilenmiştim. Bu köpekler bizim adeta evladımız gibi" diye konuştu.
Bomba arama köpeklerinin 10 yaşına kadar görev yapabildiğine dikkati çeken Yazar, o yaştan sonra üst komutanların vereceği karar doğrultusunda emekliye ayrılabildiklerini de kaydetti.
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