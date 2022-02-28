Ton balığının mucizevi faydaları

Yorucu bir iş gününün ardından eve geldiğinizde özellikle buzdolabında hazırda yemeğiniz yoksa bir kutu ton balığı hem karnınızı çabucak doyurmanıza hem de sağlıklı bir akşam yemeği yemenize olanak tanıyabilir. Sağlık beslenme ve sporu hayatının rutini yapan insanların çok iyi bildiği gibi Ton Balığı Faydaları saymakla bitmiyor.

Ton Balığı Faydaları Neler?

Uskumrugiller ailesinden gelen ton balığı özellikle Omega 3 yağ asidi içeriği bakımından zengin olmasıyla bilinir.

Sağlıklı beslenmeye özen gösteren insanların çok iyi bildiği gibi ton balığı kalp ve damar sağlığı için oldukça faydalı olan protein kaynaklarından biridir.

Kolesterol problemleri yaşayanlar da ton balığını yakından tanır çünkü ton balığı kan testlerinde iyi kolesterol olarak adlandırılan HDL’nin kanda artmasına yardım eder.

Oldukça tok bir ete sahip olan ton balığı, kanın pıhtılaşmasını önlemesiyle de bilinir. Bu sayede kan akışınız hızlanır ve felç geçirme riskiniz azalır.

Yüksek potasyum ve protein içeren ton balığı kan basıncını düzenlemesiyle de ünlüdür. Kan basıncını düzenleyen ton balığı gerekli miktarda tüketildiğinde tansiyon seviyesini normale çeker.

Göz kuruluğu oluşumunu da engellemeye yardım eden ton balığı göz sağlığı açısından da oldukça faydalıdır. Özellikle ileri yaşlardaki insanlar ton balığı tüketerek göz sağlığının korunmasına yardım edebilir.

Ton balığı tüm bunların yanında aynı zamanda güçlü bir antioksidan deposudur.

Ton balığında bol miktarda bulunan omega 3 sayesinde Alzheimer riskini azaltabilir, beyin damarlarındaki kan akışını düzenleyebilirsiniz.

Ton Balığının Cilde Faydaları Neler?

Ton bağının aynı zaman da güçlü bir D vitamini deposu olduğunu biliyor muydunuz? D vitamini zengini ton balığı sayesinde cildinizin nem dengesini düzenleyebilir, daha parlak ve canlı bir cilde sahip olabilirsiniz.

Ton Balığının Saça Faydaları Neler?

Saçları çabuk uzamayan ya da kuru saçlarla mücadele edenlerin yardımına da Omega 3 yağ asitleri zengini ton balığı koşar.

Ton Balığı Zayıflatır Mı?

Spor yapan ve sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirenlerin beslenme listelerinde sık sık karşımıza çıkan ton balığı için Ton Balığı Zayıflatır mı sorusu da merak edilir. Şunu söylemek gerekiyor ki ton balığı elbette tek başına zayıflatmaz. Ancak Ton Balığı Faydaları Fitness yapanlar için azımsanmayacak kadar çoktur. Yüksek protein değerlerine ancak düşük yağ oranına sahip olan ton balığı tüketirken önerilen miktarı geçmez ve muhakkak sporu da aksatmazsanız ton balığının tok tutma ve enerji verme etkisiyle zayıflamanızı hızlandırabilirsiniz.

Ton Balığının Hamilelere Faydaları olup olmadığı da merak edilir. Yüksek omega 3 oranları ancak düşük yağ oranları sayesinde gebelikte tüketilecek en doğru balıklardan biri olduğu söylenen ton balığını tüketirken ölçüyü kaçırmamalı ve aşırıya kaçmamalısınız. Haftada iki defa tüketilirse Ton Balığının Hamilelere Faydalarından bahsedilir. Ancak haftada ikiyi geçerse ton balığının derin sulardaki deniz canlılarıyla beslenen bir balık olmasından dolayı yüksek miktarda civa içermesi sorun yaratabilir.

Ton Balığının Zararları Neler?

Ton balığında bulunan civa ton balığının aşırı tüketilmesi durumunda sinir sistemi üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

Aynı zamanda ton balığının yoğurtla ya da süt ürünleriyle tüketilmesinde de alerjik reaksiyonlar gözlemlenebilir.