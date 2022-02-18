Sağlık için faydalı bir besin olan bal kabağının içinde bulunan kabak çekirdeği de oldukça faydalıdır. Evlerde genellikle kabağın içi çıkarıldıktan sonra kurutulmaya bırakılan kabak çekirdeklerinin yağı da alternatif tıp alanında kullanılmaktadır. Kalori oranı açısından yüksek değerlere sahip olan kabak çekirdeği yağı hakkında merak edilenleri ise sizler için yazımızda derledik.

Kabak Çekirdeği Yağı Faydaları

Besin olarak tüketimi sıkça tercih edilen kabak çekirdeği yağı da sağlık alanında kullanılmaya başlamıştır. Kabak çekirdeği faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da aktarılmakta ve önerilmektedir. İşte kabak çekirdeği yağının merak edilen faydaları:

Kabak çekirdeği yağının içeriğindeki A, B, E vitaminleri, omega 6, omega 3, çinko ve selenyum mineralleri ile hastalıkların tedavisi yapılabilir.

Amino asit oranı yüksektir. Bu yüzden strese iyi gelir.

Prostat kanserine karşı koruma sağlar.

Sabahları gerçekleşen mide bulantısı sorunlarına iyi gelir.

İdrar sıkıntısı çeken kişilerin tüketmesi önerilir.

Kemiklerin güçlenmesi için kullanıldığında fayda sağlar.

Bağırsakların daha düzgün bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Kolesterolü dengeler.

Bağırsaklarda meydana gelen parazitleri düşürmek için kullanılır.

Antioksidan özelliği bulunmaktadır. Hem kalp sağlığı hem de böbrek sağlığı için faydalıdır.

Mesane iltihaplanmasına iyi gelir.

Vücudun direncini yükseltmeye yardımcı olur.

Serbest radikallere karşı savaş verir. Kansere karşı koruma sağlar.

Kabak Çekirdeği Yağı Saça Faydaları

Kabak çekirdeği saç sağlığı için önemli yağlardan biri olarak görülmektedir. Nemini kaybeden saçların tekrardan eski nemini kazanmasına ve saç derisini güçlendirmeye yardımcı olur. Kabak yağının içeriğinde bulunan yüksek E vitamini ve çinko oranı saç derisi sağlığı için çok önemlidir. Çinko aynı zamanda seboreik dermatit hastalığı için de faydalıdır. Düzenli kullanım ile kafa derisinde meydana gelen kaşıntıyı ve deri tahrişini azaltır. Saç dökülmesini durdurmaya da yardımcı olur.

Kabak Çekirdeği Yağı Cilde Faydaları

Kabak çekirdeğinde bulunan E vitamini cilt sağlığı için çok faydalıdır. Cilt lekelerinin azalması için kullanılabilir.

Hücre zarlarını yeniler.

Yaşlanmayı geciktirici özelliğe sahiptir.

Damar sertliğine karşı koruma sağlar.

Bağışıklık sistemini düzenlediği için cildin de güzelleşmesine yardımcı olan bir yağdır.

Güneş lekelerinin iyileşmesine iyi gelir.

Göz çevresi için faydalı bir yağdır.

Cildin nemini korumasına yardımcı olur.

Kabak Çekirdeği Yağı Ne İşe Yarar?

Kabak çekirdeği yağı insan sağlığında pek çok alanda kullanılabilir. Saç derisi, cilt sağlığında etkili olan kabak çekirdeği yağı kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için de kullanılır. Bunun yanı sıra kalp ve böbrek sağlığını korumak için de kabak çekirdeği yağı kullanılır. Kabak çekirdeği yağı aynı zamanda enerji de verir.

Kabak Çekirdeği Yağı Zararları

Sağlık için sayısız faydayı içinde taşıyan kabak çekirdeği yağının tüketimine göre zararları ve yan etkileri de oryaya çıkabilir. Kabak çekirdeği yağının kalori oranı çok yüksektir. Bu yüzden tüketim miktarında aşırıya kaçılırsa bu kilo almanıza sebep olabilir. Bunun yanı sıra kabak çekirdeği yağının iyi muhafaza edilmesi gerekir. Aksi halde kısa sürede yağda bozulma meydana gelebilir.

Kabak çekirdeği yağı tansiyonu düşüren bir yağdır. Bu sebeple tansiyon düşüklüğü yaşayan kişilerin kabak çekirdeği yağı tüketiminden uzak durması gerekmektedir.