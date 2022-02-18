Vazelini Cilde Faydaları ve Zararları: Vazelin Cilde Sürülür Mü, İyi Gelir Mi?

Son zamanlarda doğal bakım ürünlerine olan ilginin artması ile cilt bakım ürünleri arasında uzun yıllardır sessiz sedasız varlığını sürdüren vazeline dair araştırmalar çoğaldı. Büyük markaların kapsamlı bakım ürünlerine nazaran daha uygun fiyatlı olması ve kolay elde edilmesi sebebiyle Vazelin Cilde İyi Gelir Mi, Vazelinin Cilde Faydaları neler gibi sorular araştırılmaya başladı.

Vazelin Cilde Sürülür Mü?

Vazelinin Cilde Faydaları konusuna başlamadan önce hayatında hiç vazelin kullanmayanların merakla araştırdığı Vazelin Cilde Sürülür Mü sorusuna yanıt vermekte fayda var. Gelin bu soruyu vazelinin keşfinden bahsederek yanıtlayalım...

Vazelin dediğimiz bu katı krem aslında ham petrolden elde ediliyor. New York'lu kimyager Robert A. Chesebrough, 1859 yılında Amerika'da bulunan bir petrol kuyusunu dolaşmaya gittiğinde keşfediyor vazelini. Petrol kuyusunda çalışanların kullandığı pompaları tıkayan bir maddenin işçilerin ayaklarındaki yaralara ve kesiklere iyi geldiğini fark eden Chesebrough, bu maddeden kavanozlara doldurup laboratuvarda incelemeye başlıyor. Uzun süren çalışmaların sonunda bu yapışkan maddeyi petrolden tamamen ayrıştıran Robert A. Chesebrough, vazelin kefini duyuruyor.

Mineral yağlar bakımından oldukça zengin olan Vazelinin Faydaları şöyle sıralanabilir:

Vazelinin güçlü nemlendirme özelliği bulunur. Bu özellik sayesinde daha çok kuru ve çatlamaya meyilli cilt tipine sahip olanların imdadına koşan vazelin cildiniz üzerinde bir koruma bariyeri kurar ve bu da cildinizdeki nemin korunmasına neden olur.

Özellikle soğuk ya da rüzgarlı havalarda cildin nemini kaybetmesini engelleyen vazelin dış etkenler nedeniyle meydana gelen çatlakların da iyileşmesine yardım eder.

Bilindiği gibi insan vücudunda ekstra kuru olan bölgeler vardır. Topuk gibi, diz ve dirsekler gibi bölgeler çok çabuk kuruyabilir ve böylelikle kuruluktan kaynaklanan çatlaklar ve yaralar meydana gelebilir. Peki böyle durumlarda Vazelin Cilde İyi Gelir Mi? Evet, vazelin nemlendirici özelliği sayesinde çok kolay kuruyan dirseklerde, dizlerde ve topuklarda kuruluğun tedavi edilmesine yardım eder.

Üstelik vazelini sadece kuruluk için de kullanmak zorunda değilsiniz. Kaş ve kirpik bakımında, saç bakımında ve pansumanlarda da vazelin kullanılabildiği biliniyor.

Örneğin uzun süredir manikür yaptırmadınız ve manikür yaptırmak için kuaföre gittiniz. Tırnak etlerinizin sertliğini yumuşatmak ve manikür esnasında tırnak etlerin kanamasını ve acımasını önlemek isterseniz biraz vazelin sürerek tırnak etlerinizi yumuşatmayı deneyebilirsiniz.

Özellikle soğuk kış günlerinde çabucak çatlayan ve kuruyan dudaklarınızın yardımına da vazelin koşar.

Kişisel bakım ürünü dışında vazelini bir ilaç gibi de kullanabilirsiniz. Cildinizdeki ufak tefek çiziklerin ya da yaraların daha çabuk iyileşmesi için vazelin kullanabilirsiniz.

Bunların dışında evinizdeki ahşap eşyaları korumak ya da deri eşyaları parlatmak için de vazelin kullanılabilirsiniz.

Vazelinin Cilde Zararları neler?

Vazelin kullanırken dikkat edilmesi gereken şeylerin başında vücut cilt tipi geliyor. Vazelin kullanmak isteyenler eğer yağlı ve akneye meyilli bir cilt tipine sahipse vazelini yüzüne sürmemelidir çünkü vazelin yüzde gözeneklerin tıkanmasına ve akneye sebebiyet verebilir.

Vazelin Cildi Gençleştirir Mi?

Cildin nem dengesini koruduğu ve kurulukları giderdiği bilinen vazelinin cildi gençleştirdiğine dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır.