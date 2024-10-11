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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Tomislav Mijatovic: Bu maçtan dersler çıkarmalıyız - Basketbol Haberleri

        Tomislav Mijatovic: Bu maçtan dersler çıkarmalıyız

        EuroLeague'in 2. haftasında Fenerbahçe Beko'ya 83-78 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Tomislav Mijatovic, maçtan sonra açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 00:32 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:32
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        "Bu maçtan dersler çıkarmalıyız"
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        Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, EuroLeague'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından, bu yenilgiden dersler çıkarmaları ve aynı hataları tekrar yapmamaları gerektiğini belirtti.

        Karşılaşmada iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Hırvat çalıştırıcı, "Maçın sonucu istediğimiz gibi olmadı. Çok iyi bir karakter ortaya koyduk. En iyi günümüzde değildik. Şut performansımız iyi değildi. Son 2 dakikaya kadar maç iki tarafa da gidebilirdi. Galibiyet şansımız vardı. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Aynı hataları tekrarlamamalıyız. Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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