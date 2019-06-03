03 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında gösterilen Tomara Şelalesi, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor.
AA'nın haberine göre Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyü sınırları içinde bulunan, dönemin Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 2001 yılında tabiat parkı ilan edilen alandaki 15 metre yükseklikten su yatağına dökülen şelale, yörede "kırk gözeler" olarak adlandırılıyor.
Gümüşhane il merkezine 130, ilçe merkezine ise 14 kilometre uzaklıktaki şelalenin bulunduğu tabiat parkı alanında cam seyir terasında ziyaretçiler, ilkbaharla su seviyesi artan 40 gözeli şelalenin çağıldamasına eşlik eden tabiat güzelliğini seyrederek zaman geçirme imkanı yakalıyor.
Geçen yıl 175 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlayan tabiat parkını bu yıl 250 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.
"TABİAT HARİKASI BİR YER"
Bayram öncesi tabiat parkında incelemelerde bulunan Vali Kamuran Taşbilek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nın Gümüşhane ve bölge için çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.
Tabiat parkına geçen yıllarda önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Taşbilek, "Günübirlik altyapıya yönelik hiçbir sorun söz konusu değildir. Hedefimiz geçtiğimiz yıl 175 bin olan ziyaretçi sayısını bu yıl 250 bin civarına taşımak. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilinde vatandaşlarımızın Tomara Şelalesini bir destinasyon olarak seçmesini istiyoruz." dedi.
Taşbilek, şelalenin çok özellikli ve tabiat harikası bir yer olduğunu vurgulayarak, bütün vatandaşların Tomara Şelalesi'ni görmesini arzu ettiğini dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!