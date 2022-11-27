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Tom Parker'ın vasiyeti ölürken o şarkıyı dinlemekmiş - Magazin haberleri

Tom Parker'ın vasiyeti ölürken o şarkıyı dinlemekmiş

'Wanted' grubunun solisti Tom Parker, beynindeki tümör nedeniyle 30 Mart 2022'de hayata veda etmişti. Kelsey Hardwick, Parker'ın ölürken yapılmasını istediği vasiyetini açıkladı

Giriş: 27.11.2022 - 17:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Britanyalı müzik grubu 'Wanted'ın solistlerinden Tom Parker (33), beynindeki tümör nedeniyle 30 Mart 2022'de yaşamını yitirmişti.

  • Ünlü şarkıcının eşi Kelsey Hardwick, eşinin vefatının ardından çocukları için yaşama tutunduğunu söyledi. Fabulous Magazine'e konuşan Hardwick, Parker'ın ölümü nedeniyle öfkeye tutunmak yerine onu sevgiyle hatırlamaya çalıştığını açıkladı.

  • Çocukları için güçlü kalabildiğini ifade eden Kelsey Hardwick, sabahları yataktan çıkmak için sebep bulamadığında evlatlarına baktığını, çok zorlandığı günlerde gerçekten sadece onlara tutunup ayağa kalkabildiğini söyledi.

  • "YA ONU HİÇ BULAMASAYDIM?"

    Hardwick, Parker için "Evet onu kaybettim ama ya onu hiç bulamasaydım? İnsanlar hayatları boyunca aşkı arayıp bulamıyor. Ben bu aşkı yaşayabildiğim için, ruh eşime kavuştuğum için yine de çok şanslıyım" diye konuştu.

  • Kelsey Hardwick, kederini anlatırken zor günler geçirdiğini ve bazen bir gün içinde her duyguyla yüzleştiğini anlattı. Eşinin kaybının ardından geçen 8 ayda bazı sabahlar mutlu uyandığını söyleyen Kelsey, sonra kızgınlığa, sonra üzüntüye, sonra çocuklarıyken tekrar mutluluğa sürüklendiğini sözlerine ekledi. 32 yaşındaki Hardwick, yaşadığı yas sürecini "atlıkarıncaya binmek gibi" diyerek tarif etti.

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