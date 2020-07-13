Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi Wayfair, çocuk kaçakçılığı yaptığı ve ünlü oyuncu Tom Hanks gibi isimlerin de olduğu bir şebekenin parçası olduğu iddialarını reddetti.

Şirket internet sitesi üzerinde kaybolan çocukların isimleriyle yüksek fiyatlarda mobilyalar satması sebebiyle "çocuk ve insan kaçakçılığı" yaptığı iddialarıyla gündeme gelmişti.



Wayfair sözcüsü Susan Frechette FOX Business'e e-mail yoluyla yaptığı açıklamada, " Bu iddialar elbette gerçek değil. İnternet istesi üzerinde yüksek fiyata satılan dolaplar, endüstriyel kategoride yer alıyor ve fiyatlamalar doğrudur," ifadelerini kullandı.

TOM HANKS KİMDİR?

Thomas Jeffrey Hanks (d. 9 Temmuz 1956),Amerikalı sinema oyuncusu.

İki defa Oscar ödülü almış, zor rollerin üstesinden gelebilmesi ile tanınmış ve özellikle dramatik rollerdeki performansıyla önemli başarı yakalamıştır.

Philadelphia ve Forrest Gump ile üst üste iki kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü alan Tom Hanks'in en önemli filmleri arasında, Forrest Gump, Philadelphia, Azap Yolu, Yeni Hayat, Er Ryan'ı Kurtarmak ve Yeşil Yol sayılabilir. 2006 Cannes Film Festivali, Tom Hanks'in simgebilimci profesör Robert Langdon rolünde oynadığı Dan Brown'un aynı isimli kitabından yola çıkılarak hazırlanan Da Vinci Şifresi ile açılış yapmış ve izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.

Hanks Aralık 2019'da fahri Yunan vatandaşlığı aldı.

Hanks, aktris Rita Wilson ile 1988'den beri evlidir. İlk olarak Samimi Arkadaşlar adlı yapımda beraber çalışmalarına rağmen, Gönüllüler adlı film üzerinde çalışırlarken yakınlaşmaya başladılar. Şu anda ise iki çocukları vardır. Hanks daha önce 1978 ve 1987 yılları arasında Lewes ile evliydi.

Wilson Yunan ve Bulgar kökenlidir ve Yunan Ortodoks Kilisesi üyesidir. Hanks onunla evlenmeden önce inancına dönmüştür. Hanks kiliseye aktif olarak katılmaktadır.

Tom Hanks'in bu evliliğinden de iki çocuğu olmuştur ki bunlardan biri oyuncu olan oğlu Colin Hanks'tir. Hanks'in Cleveland Indians beyzbol takımı ve Premier Lig takımlarından Aston Villa taraftarı olduğu da bilinir.

27 Aralık 2019'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Tom Hanks'in resmi Yunan vatandaşı olan resmi belgeleri imzalamıştır. 2 Mart 2020 yılında eşi Rita Wilson ile beraber testlerinin potizif çıktığını ve Koronavirüs’e yakalandıklarını açıkladı. Daha sonra tedavi sürecini geçirerek bu hastalıktan kurtulmuşlardır.

Yıl Film Rolü Notlar 1980 He Knows You're Alone Elliot 1982 Mazes and Monsters Robbie Wheeling TV movie 1984 Splash Allen Bauer 1984 Bachelor Party Rick Gassko 1985 The Man with One Red Shoe Richard Harlan Drew 1985 Volunteers Lawrence Whatley Bourne III 1986 The Money Pit Walter Fielding, Jr. 1986 Nothing in Common David Basner 1986 Every Time We Say Goodbye David Bradley 1987 Dragnet Dedektif Pep Streebeck 1988 Big Josh Baskin (yetişkin) 1988 Punchline Steven Gold 1989 Turner & Hooch Dedektif Scott Turner 1989 The 'Burbs Ray Peterson 1990 Joe Versus the Volcano Joe Banks 1990 Şenlik Ateşi Sherman McCoy 1992 A League of Their Own Jimmy Dugan 1992 Radio Flyer Yaşlı Mike 1993 Sleepless in Seattle Sam Baldwin 1993 Philadelphia Andrew Beckett 1994 Forrest Gump Forrest Gump 1995 Apollo 13 Jim Lovell 1995 Toy Story Sheriff Woody (seslendirme) 1996 That Thing You Do! Mr. White Aynı zamanda senarist ve yönetmen 1998 Saving Private Ryan Yüzbaşı John H. Miller 1998 Mesajınız Var Joe Fox 1999 Toy Story 2 Sheriff Woody (seslendirme) 1999 The Green Mile Paul Edgecomb 2000 Cast Away Chuck Noland 2002 Road to Perdition Michael Sullivan, Sr. 2002 Catch Me If You Can FBI Ajanı Carl Hanratty 2004 The Terminal Viktor Navorski 2004 The Ladykillers Profesör G.H. Dorr 2004 Elvis Has Left the Building Mailbox Elvis küçük rol 2004 The Polar Express Hero Boy/Santa Claus/Express Conductor/Hobo/Hero Boy's Father/Narrator (voice) 2006 The Da Vinci Code Profesör Robert Langdon 2006 Cars Woody Car (seslendirme) küçük rol 2007 The Simpsons Movie Kendisi (seslendirme) Küçük rol 2007 Charlie Wilson's War Charlie Wilson 2008 The Great Buck Howard Bay Gable 2009 Angels & Demons Professor Robert Langdon 2010 Toy Story 3 Şerif Woody (seslendirme) 2011 Larry Crowne Larry Crowne Aynı zamanda senarist ve yönetmen 2011 Extremely Loud and Incredibly Close Thomas Schell Jr. 2012 Electric City Cleveland Carr Web series 2012 Cloud Atlas Dr. Henry Goose/Hotel Manager/Isaac Sachs/Dermot Hoggins/Cavendish Look-a-like Actor/Zachry 2013 Captain Phillips Captain Richard Phillips 2013 Saving Mr. Banks Walt Disney 2014 Zamanın Unuttuğu Oyuncak Hikayesi Woody (Seslendirme) Kısa Animasyon 2015 Casuslar Köprüsü James Donovan 2015 A Hologram for the King Alan Clay 2015 Ithaca Bay Macauley 2016 The Circle Kalden 2016 Cehennem (2016 film) Robert Langdon 2017 Oyuncak Hikayesi 4 Woody (Seslendirme)