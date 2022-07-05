Bir milyar doları geçti 0:00 / 0:00

Tom Cruise’un yeni filmi ‘Top Gun: Maverick’in hasılatı bir milyar doları geçti. Filmin 1.115.975.367 dolarlık hasılata ulaşmasıyla birlikte Cruise, kariyer rekoru kırdı

Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada da sinemacılar sinema salonu - dijital platform ikilemi arasında kaldı.

Kimi sinemacılar, sinemanın geleceğinin dijital platformlarda olacağını dile getirirken kimi sinemacılar, sinema salonlarının varlığını ilelebet koruyacağı görüşünde. Bu görüştekilere göre sinema salonları bu dönemden daha da güçlenerek çıkacak.

Sinema salonlarının hiçbir zaman yok olmayacağı görüşünde olan ünlü isimlerden biri de Tom Cruise.

Geçtiğimiz mayıs ayında filminin Cannes Film Festivali’ndeki galasına katılan Tom Cruise, basın toplantısında dijital platformlara asla film çekmeyeceğini, çalışmalarını izleyicilere sinema perdesinden sunmaya devam edeceğini söylemişti.

'Top Gun: Maverick'in Cannes Film Festivali'ndeki galasında Fransız Hava Kuvvetleri, özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirmişti.

‘Top Gun: Maverick’in gişe rakamları ünlü oyuncuyu haklı çıkardı. Dijital platform rüzgârının son şiddetle estiği bugünlerde ‘Top Gun: Maverick’, sinema salonlarında 1.115.975.367 dolarlık hasılata ulaştı.

4.395 salonda gösterime giren ‘Top Gun: Maverick’in açılış hasılatı 61.236.534 dolar olmuştu.

178 milyon dolar bütçeye sahip olan film, ABD’de toplam hasılatın % 51.2’sini alarak 571.475.367 dolar hasılat elde etti. Filmin gösterime girdiği diğer ülkelerdeki hasılat ise 544.500.000 dolar oldu. ‘Top Gun: Maverick’, Türkiye’de ise gösteriminin 6’ncı haftasında 416.072 kişi tarafından izlendi. Hasılatı ise 1.053.381 dolar.

Tom Cruise’un kariyerindeki filmlerin toplam hasılatı, ‘Top Gun: Maverick ile birlikte 12 milyar dolara yaklaştı. Cruise, ‘Top Gun: Maverick’in hasılatıyla yeni bir kariyer rekoru kırdı. Tom Cruise’un daha önce en çok hasılat elde eden filmi 2018’de gösterime giren 791.115.104 dolarla ‘Görevimiz Tehlike VI’ olmuştu.