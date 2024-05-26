Tom Cruise helikopterden inmiyor
Tom Cruise, bilindiği üzere, helikopterini kendi kullanıyor. Cruise, helikopteriyle neredeyse otomobil kadar sık yolculuk ediyor. Ünlü oyuncu, dün iki kez helikopter pistinde görüntülendi
- 1
Kendi helikopterini kendi kullanabilen Tom Cruise, İngiltere'nin başkenti Londra'da helikopterle yeni bir maceraya atılırken görüntülendi.
- 2
61 yaşındaki aksiyon yıldızı, dün iki kez helikopter pistinde görüldü.
- 3
Tom Cruise, bu yolculuklara alışkın. Birkaç hafta önce, yeni 'Görevimiz Tehlike' (Mission: Impossible) filminin setinde motosiklet sürerken görülen ünlü oyuncu, sekizinci Görevimiz Tehlike filmi olan 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm'ün Londra'daki setine kendi kullandığı helikopterle inerken fotoğraflanmıştı.
-
- 4
1994'ten beri pilot ehliyeti taşıyan Tom Cruise, başrolünde yer aldığı 'Top Gun: Maverick' adlı filmin 2022'de San Diego'da düzenlenen galasına da kendi kullandığı helikopterle gitmişti.
- 5
'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm'ün çekimleri İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor. Filmin Mayıs 2025'te gösterime girmesi planlanıyor.