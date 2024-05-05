Tom Cruise Görevimiz Tehlike 8'i çekmeye helikopter kullanarak gitti
Tom Cruise, sekizinci Görevimiz Tehlike filmi olan 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm'ü Londra'da çekiyor. Lisanslı bir pilot olan ünlü oyuncu, sete, kendi kullandığı helikopterle indi
- 1
Aksiyon filmlerinin cesur yıldızı Tom Cruise, adı; 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm' olarak açıklanan Görevimiz Tehlike 8'in Londra'daki çekimine helikopteriyle gitti.
Eğitimli bir pilot olan 61 yaşındaki ABD'li oyuncunun, yardımcı pilotla birlikte Battersea Helikopter Pisti'ne inerken helikopteri kullandığı görüldü.
- 2
1994'ten beri pilot ehliyeti taşıyan Tom Cruise, ajan 'Ethan Hunt'ı canlandırdığu Görevimiz Tehlike 8'in çekimleri için Londra'daki Longcross Stüdyoları'na hava yoluyla ulaştı.
- 3
GALAYA DA HELİKOPTERLE İNMİŞTİ
Tom Cruise, başrolünde yer aldığı 'Top Gun: Maverick' adlı filmin 2022'de San Diego'da düzenlenen galasına kendi kullandığı helikopterle gitmişti.
-
- 4
'Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan 'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm', geçen yıl gösterime girdi ancak devam filminin prodüksiyonu, Hollywood yazarlarının grevi nedeniyle gecikti.
- 5
'Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma İkinci Bölüm'ün çekimleri İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.
- 6
Geçtiğimiz günlerde Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda yapılan çekimlerde, Cruise'un özel olarak inşa edilmiş bir metro istasyonunun önünde görüldüğü aksiyon dolu sahne için ABD askerleri ve polisi görünümlü figüranların görüntüsü yansımıştı.
-
- 7
Sekizinci filmde de önceki filmde olduğu gibi Tom Cruise'un yanı sıra Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Pom Klementieff ve Vanessa Kirby rol alacak. Film, izleyicilerle 23 Mayıs 2025'te buluşacak.
- 8
'Görevimiz Tehlike' (The Mission: Impossible) serisi, ilk olarak 1996'da, aynı adlı TV dizisi temel alınarak çekildi.