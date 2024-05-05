Tom Cruise Görevimiz Tehlike 8'i çekmeye helikopter kullanarak gitti

Geçtiğimiz günlerde Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda yapılan çekimlerde, Cruise'un özel olarak inşa edilmiş bir metro istasyonunun önünde görüldüğü aksiyon dolu sahne için ABD askerleri ve polisi görünümlü figüranların görüntüsü yansımıştı.