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        Haberler Dünyadan Tom Cruise'dan Londra'da 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' şovu - magazin haberleri

        Tom Cruise'dan Londra'da 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' şovu

        Tom Cruise'un yeni filmi 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma - Son Hesaplaşma'nın yıldızlarla dolu Londra galası çok renkli geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 15:08 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:16
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        Londra'da Tom Cruise şovu
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        Tom Cruise, Fransa'da Cannes Film Festivali'ndeki galanın ardından ayağının tozuyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya geçti. 'Görevimiz Tehlike' serisinin son filmi 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın Londra galasında Cruise ve rol arkadaşları eğlenceli pozlar verdi.

        Londra'nın ünlü Leicester Meydanı'na, filmde kullanılan, 1940'lı yıllardan kalma sarı uçak yerleştirildi ve oyuncular bu uçağın önünde poz verdi.

        Filmlerinde en tehlikeli sahnelerde bile dublör kullanmamasıyla bilinen 62 yaşındaki Cruise, uçağın üstüne çıkarak objektiflere gülümsedi.

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        Cruise, filmde canlandırdığı 'Ethan Hunt' karakterinin uçağın kanatlarında asılı durup sürüklenmesi gibi riskli sahnelere nasıl hazırlandığını anlatırken, "Aslında devasa bir kahvaltı yapıyorum. Gereken enerji miktarını alıyorum. O kanatta yürüme sahnesi için çok sıkı antrenman yapıyorum. Sosis ve neredeyse bir düzine yumurta, pastırma, tost yiyorum, kahve ve sıvı içiyorum" demişti.

        İşte 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın yıldızlarla dolu Londra galası...

        Tom Cruise - Michael B. Jordan

        Hannah Waddingham

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        Hayley Atwell

        Penny Lancaster - Rod Stewart

        Pom Klementieff

        Simon Pegg

        Tasha Ghouri

        Arabella Chi

        Michael B. Jordan - Angela Bassett

        Tom Cruise

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        #Tom Cruise
        #Görevimiz Tehlike
        #Mission: Impossible - Son Hesaplaşma

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