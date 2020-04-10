"ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIĞIMI HİSSETMİYORDU"

Birkaç yıl önce aile için üzerime düşeni yaptığımı hissetmiyordu. Bütün sezon futbol oynayacağımı biliyordu ve o ise evle ilgilenecekti. Bir gün 'Peki ne zaman ev için bir şeyler yapacaksın? Çocukları ne zaman okula götüreceksin?' dedi.