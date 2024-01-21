Tolunay Kafkas ve Hamza Hamzaoğlu Geçiş Oyunu'nda anlattı: Beşiktaş'taki sorun ne?
Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, teknik direktörler Tolunay Kafkas, Hamza Hamzaoğlu ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul spor gündemini değerlendirdi. Beşiktaş neden yenildi? Sorun ne? Usta isimler Geçiş Oyunu'nda değerlendirdi...
Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda bu haftanın konukları tecrübeli teknik direktörler Tolunay Kafkas ve Hamza Hamzaoğlu. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan'ın sunumuyla ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un yorumlarıyla spor gündemine dair önemli değerlendirmeler yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Pendikspor'a 4-0 mağlup olduğu mücadeleye dair iki teknik adam da önemli sözler söyledi.
Beşiktaş neden yenildi, sorun ne? İşte Tolunay Kafkas ve Hamza Hamzaoğlu'nun Geçiş Oyunu'nda aktardıkları...
Tolunay Kafkas'ın mücadeleye dair sözleri şöyle:
Beşiktaş'la ilgili... müthiş bir paradoks yaşıyorlar. İki hafta farklı galibiyet sonrasında farklı bir mağlubiyet. Hocayla beraber geçen hafta yakalana çıkış gibi gözüken maalesef bu hafta dibe vuran bir Beşiktaş takımı var. Bir türlü bir şeyler oturmuyor yerine taşlar. Hoca değişikliği de bu maçla birlikte bir fayda getirmediği gözüküyor. Beşiktaş'ta ciddi problemler var. Bu problemler saha içinde hocanın belirleyeceği taktikte, belli bir oyun anlayışıyla taktikle çözülecek gibi gözüküyor. Bir gerçek var ki iki takımın altında bir kadrosu var. İki yolu var aslında bu takımların ya hocaya güvenip yapılanacaklar ya da flaş transferlerle tekrar bu iki takımın yakaladığı ivmeyi yakalayacaklar. Neyi yönetirseniz yönetin iki kere iki beş etmez. Büyük camialar istiyorlar ki oyuncu alalım bunun sonucunda da borç katlanıyor.
Hamza Hamzaoğlu'nun mücadeleye dair açıklamaları ise şöyle:
Pendikspor'u tebrik etmek lazım önemli bir maç kazandılar. Santos sanki hazırlık dönemi geçiyor gibi hazırlık maçları yapıyor gibi bir hava var Beşiktaş'ta. Sezon devam ediyor Beşiktaş bu sezonu yok saymamalı. Beşiktaş sanki önümüzdeki sezona hazırlanır gibi bir hal aldı.