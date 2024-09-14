Tolgay Arslan'dan Trabzonspor - Beşiktaş maçı yorumu!

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesi HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Şenol Hoca ile çalışma fırsatı bulduğu için çok şanslı olduğunu dile getiren Tolgay Arslan, "Beşiktaş sezona çok iyi girdi ama tabii ki maçın Trabzon'da olması Beşiktaş için büyük bir dezavantaj, ayrıca Şenol Hoca'nın ilk maçı. Bence Trabzonspor 2-1 kazanacak." dedi.

Heyecanlı ve tempolu bir maç beklediğini söyleyen Arslan, "Şenol Hoca'nın takımları çok tempolu ve baskılı oynar. Ozan'dan iyi bir performans bekliyorum." ifadelerini kullandı.